'Mehmetçik Kutlu Zafer' ekibi ilk bölümü beraber izledi

Yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği TRT1'in iddialı dizilerinden “Mehmetçik Kutlu Zafer”in 23 Ekim Salı günü yayınlanan ilk bölümünü TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, yapımcı Mehmet Bozdağ, TRT yöneticileri, yapım ekibi ve oyuncular İsmail Hacıoğlu, Cansu Tosun, İsmail Ege Şaşmaz, Ogün Kaptanoğlu, Berk Erçer, Özgü Kaya, Dilşad Çelebi, İsmail Hakkı, Semih Ertürk, Tansu Taşanlar, Fatih Dönmez, Emre Narcı, Yiğit Uçan, Burak Alp Yenilmez, Atakan Yarımdünya, Gökhan Karacık, Yıldırım Gücük, Hakan Örge, Mehmet Çelik, Hakan Vanlı beraber izlediler.

İlk bölüm izlemesi öncesinde oyuncuların dizinin sosyal medya hesabından yaptıkları canlı yayın büyük beğeni topladı.

“Mehmetçik Kutlu Zafer” dizisinin ilk bölümü oyunculuklarıyla olduğu kadar çekim teknikleriyle de sosyal medyada yankı uyandırdı.



Yönetmenliğini Kamil Aydın'ın üstlendiği “Mehmetçik Kutlu Zafer”, Birinci Dünya Savaşı sonlarında Osmanlı topraklarında İngilizlere karşı kazanılan zaferimizi anlatıyor.

