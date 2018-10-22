Mehmetçik Kutlu Zafer'in platosu Hollywood'u aratmıyor

Oyuncu kadrosuyla ve konusuyla dikkat çeken Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin Hollywood filmlerini aratmayan Türkiye'nin en büyüğü olduğu kaydedilen film platosu dikkat çekiyor. Dizi için İstanbul'da Riva'da 180 dönüm arazi üzerine 60 tane sokağı, kalesi, camisi, hastanesi, evleri, konakları, çarşısı, hanları, meydanları, kışlası ve Dicle Nehri ile tam bir 'Kut' şehri inşa edildi.

Yapılan bilgilendirmede; kurulan şehrin altında 1.40 metre çapında 1 kilometre uzunluğunda tünel kazılırken yine yer altında 10 metre hücre tipi tünel odaları oluşturuldu. Dizi için 1.70 metre derinliğinde 700 metrekarelik blue box havuzu inşa edilirken, bu havuz boyut ve derinlik olarak dünyanın en büyük blue box havuzlarından biri olma özelliğini taşıdığı belirtiliyor. Ana plato dışında İstanbul Şile'de 100 dönümlük arazide açık hava platosu da oluşturulurken, açık hava platosunda savaş sahnelerinin çekimi için 1.80 metre boyunda 2 metre genişliğinde ve 2 km uzunluğunda siperlerle çadır ordugah oluşturuldu.

Dizi için özel tasarım atölyesi ve 10 adet sanat deposu kurulurken; 60 kişilik sanat ekibi tarafından döneme ait binlerce silah, mühimmat, mermi ve onlarca top hazırlandı. Türk ve İngiliz askeri çadırları, sahra ve hastane ile Arap aşiret çadırları olmak üzere döneme ait 350 adet çadır üretilirken; 150 bin metre kumaş ve deri kullanılarak döneme ait Türk askeri, Arap Aşireti, İngiliz askeri ve dönem halkına ait binlerce kostüm dikildi.

Ayrıca dizi için 60 tane at satın alınarak bir at çiftliği kuruldu. Bunun yanında dizide kullanılan onlarca deve, koyun ve keçi de platoda kendilerine hazırlanan bölümde bakılıyorlar.