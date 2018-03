Mehmetçik Kutül Amare 9. bölüm CANLI İZLE.... KUTÜL AMARE İZLE... Kutül Amare 10.bölüm fragmanı

Mehmetçik Kutül Amare 10. bölüm İZLE.... KUTÜL AMARE İZLE...Kutül Amare 10.bölüm fragmanı... Taşlar yerine oturmaya başlamıştır. Teşkilat-ı Mahsusa üyesi Hintli doktorun mesajını çözen Üsküplü Mehmet, esirlerin 3 gün sonra Hindistan’a nakledileceğini öğrenmiştir. Ancak tel örgüler arasında eli kolu bağlıdır. RT 1'in reyting rekorları kıran dizilerinden biri de Mehmetçik Kutül Amare dizisidir. Her hafta perşembe günleri yayınlanan dizide heyecan gün geçtikçe artıyor. Peki Kutül amare 9.bölümde neler olacak? Kutül Amare 9.bölüm izle... Kutül amare 10.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kutül Amare 9.bölüm canlı izle...

PEKİ KUTÜL AMARE 9.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

“Said Musap’tan şüphe ediyor”



Fırında çalışmaktan sıkılan ve başka bir vazife istemek için karargâha giden Said, Musap ile karşılaşır. Musap Victoria’nın yemeğine ilaç katmak için gelmiştir. Ancak Said ile karşılaşmayı beklemediği için Kumandan Şefik ile görüşeceği yalanını söyler ve mecburen kumandanın odasına girmek zorunda kalır. Said ise Musap’ın gizli vazifeler alıyor olmasını kıskanmış hatta şüphelenmiştir. Karargâhtan çıkan Musap’ı takibe başlar. Gördükleri karşısında şoke olan Said, hain olan Musap’ı yakalamak üzereyken Oswlad ve adamlarının eline esir düşer. Peki, Hüsrev ve Zeynep, sessiz sedasız ortadan kaybolan Said’in kaçırıldığını anlayabilecek midir?





“Firar için İsyan ateşi yakılıyor”



Üsküplü’nün tertiplediği oyun başlamıştır. Mehmet, Mevlüt ve Niyazi diğer esirleri de dahil ederek isyanı başlatır. Bir paravan görevi gören isyan gittikçe büyür. Yüzbaşı Robert ile görüşmek için içeri giren Üsküplü ise bulduğu ilk fırsatta Bernard’ın boğazını jiletli yılanı ile keser ve onun kıyafetlerini giyerek kamptan çıkmayı başarır. Ancak önünde onu bekleyen zorlu bir kaçış mücadelesi vardır. Saklandığı aracın altından nasıl kurtulacaktır?

İŞTE MEHMETÇİK KUTÜL AMARE DİZİSİNİN KONUSU

Mehmetçik Kûtulamâre dizisi, Birinci Cihan Harbi’ne hazırlanan Osmanlı devletinde, tek hayalleri devletin yeniden dirilişi ve kurtuluşu olan, gönlünde vatan sevdasından başka bir şey bulunmayan Mehmet ve arkadaşlarının destansı hikâyesini konu alıyor. Darülfünun talebesi olan Mehmet, vatanı için her türlü fedakarlığı ve çabayı göstermekten geri durmaz. Bu amaçla başında Süleyman Askeri Bey’in bulunduğu ve en kabiliyetli askerlerin seçildiği Osmancık Taburu’na katılıp cepheye gitmek için büyük bir mücadele gösterir.



İhtişamlı bir devletin varislerine bıraktığı son destan olan Kûtulamâre Zaferi’ni konu alan dizi, Mehmet karakterini merkezine alarak her anı heyecan, aksiyon ve derin duygularla yoğrulmuş hikâyesiyle seyirciyle buluşacaktır. Bunun yanında Mehmet’in, vatan için canını ortaya koyarken karşısına çıkacak Zeynep ile yaşayacakları sevda ise, çöle yazılan bir aşk destanı olacaktır.



Mehmet, başında Süleyman Askeri Bey’in bulunduğu Osmancık Taburu’yla birlikte Arap coğrafyasında büyük bir mücadele gösterecektir. Bölgede yaptıklarıyla Osmancık Taburu içinde büyük bir kahraman haline gelecektir. Mehmet kahramanlıkları İngilizlerin oyunlarını bozacak ve Kûtulamâre destanının mimarı olacaktır.



Osmanlı Devleti’nin, İngilizleri Kûtulamâre’de kuşatıp teslim almasında canını ortaya koyacak olan Mehmet ile birlikte Osmancık Taburu’nun diğer kahraman askerleri de yakından tanıtılacaktır. Aynı zamanda Osmanlı Devleti askerleriyle, İngiliz askerleri arasında çöllerde, dağ başlarında, nehirlerde yaşanan amansız mücadele tarihi kaynaklara dayanılarak anlatılacaktır.

Kut'ül Amare nedir? |Kut'ül Amare'de neler oldu?

Kut'ül Amare savaşı Türkiye'de 1952 yılına kadar Kut Bayramı adı altında kutlandı. Fakat Türkiye'nin NATO'ya girmesinden sonra Kut'ül Amare savaşı unutturulmaya çalışıldı. İngilizllerin yaptığı büyük baskı sonucu bu büyük zafer ders kitaplarından bile çıkartıldı. Peki Kut'ül Amare savaşı nedir? Kut'ül Amare savaşı 29 Nisan 1916 tarihinde Osmanlı Ordusunun Irak'ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı kazandığı büyük bir zaferidir.

KUT-ÜL AMARE'DE NELER OLDU?

Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

Türk, Kürt, Arap aynı cephede

Yüksel, Kut'ül Amare Zaferi kutlamalarının 1951'den sonra kaldırılmasında Türkiye'nin NATO'ya girmesi, Bağdat Paktı ve Nuri Sait Paşa'nın olduğunu belirterek; “Nuri Sait Paşa karşı tarafta yer alıyordu ve o sırada Adnan Menderes ile arasında bağ oluştu.'' diye konuştu.

Yüksel, Kut Zaferi'nin kazanılmasında Türk askerinin yanı sıra Kürt ve Arap aşiretlerinin de önemli rolü olduğunu söyleyerek, “Kürtler Sarıkamış ve diğer cephelerde savaştılar, fakat Kut-ül Amare'de özellikle Kürt aşiretlerin önemli rolü oldu. Bir kısım Arap aşiretleri, hatta Şii Arap aşiretlerinin de. Önemli Şii aileleri Osmanlı'yla ortak hareket etti.” dedi