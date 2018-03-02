Mehmetçik Kûtulamâre’de duygulandıran namaz sahnesi

Güçlü prodüksiyonu, tarihsel gerçekliği ön plana çıkaran senaryosu ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken Mehmetçik Kûtulamâre yine nefes kesen bir bölümle ekrana geldi.



Rota ‘da İngiliz ordusuyla karşı karşıya gelen Osmancık taburu, şiddetli çatışmadan başarıyla çıktıysa da çok sayıda asker şehit verdi. Süleyman Askeri cephede bacağından yaralanırken, Yüzbaşı Cemil ise korkusuzca düşmana saldırdığı sırada şehit düştü. Düşman askerlerinin sayıca çok fazla olmasına rağmen Rota’yı İngiliz ordusuna bırakmayan Osmancık Taburu muharebeden galip çıktı. Mehmet, Mevlüt ve Niyazi’de bu çatışmanın sonunda esir düşerek kampa götürüldü. Mehmet götürüldüğü esir kampında, Süleyman Askeri’nin arkadaşı Üsküplü ile buluşarak Askeri’nin gizli notunu iletti.



Esir kampında namaz kılmak için toplanan Osmancık Taburu neferlerinin İngiliz askerleri tarafından tartaklanarak engellendiği sahne izleyicilere duygusal anlar yaşatırken Mevlüt Çavuş’un ağlayarak namaz kılması sosyal medya da gündem oldu.



Teğmen Ali’ye ulaştırılmak üzere Mehmet’e verilen notta ne yazıyor? Cox ile Mehmet’in karşılaşmasının sonucu ne olacak? Zeynep’le Mehmet tekrar karşılaşabilecek mi? Tüm bu soruların cevabı Mehmetçik Kûtulamâre’nin TRT 1 ekranlarında yayınlanacak yeni bölümünde yanıt bulacak.

