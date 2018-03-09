Diğer
Kategoriler

Mehmetçik Kûtulamâre’de duygulandıran sahne

TRT 1’in ilgiyle izlenen dizisi Mehmetçik Kûtulamâre heyecan dolu 7. Bölümüyle seyirciyi ekrana bağladı. İngiliz askerlerin, Türk askerlerine zulmettiği ve Niyazi’nin, çocuğunun patiğini İngiliz komutandan kurtarmaya çalıştığı sahne izleyiciye duygusal anlar yaşattı.

Mehmetçik Kûtulamârede duygulandıran sahne

09 Mart 2018 13:24
Mehmetçik Kûtulamâre’de duygulandıran sahne - Tıkla İzle

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği ve oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum, Özgü Kaya, Gamze Özçelik ve Serdar Gökhan gibi isimlerin yer aldığı Mehmetçik Kûtulamâre dizisi Perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Yayınlanan son bölümde Niyazi, Mevlüt’e çocuğuna duyduğu özlemi anlattığı sırada İngiliz komutanın saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle yere yığılan Niyazi, elindeki patiği düşürdü. İngiliz komutanın patiği ayaklarıyla ezdiği ve Niyazi’nin patiği komutanın elinden gözyaşları içinde almaya çalıştığı sahne herkesi duygulandırdı. İsmail Hacıoğlu’ndan sonra dizinin kadrosuna katılan Hakan Vanlı ise canlandırdığı Neccar karakteriyle izleyiciden tam not aldı. 

‘Reyting Listelerinde Zirvede’

Öte yandan sezona en iyi giriş yapan dizi olan Mehmetçik Kûtulamâre, son bölümüyle AB grubunda 7.24 reyting ve 15.97 share, ABC 1 grubunda 7.14 reyting ve 14.81 share,Total grubunda ise 5.38 reyting ve 11.38 reyting oranıyla reyting listelerinde zirvede yer aldı.
 

Etiketler: Mehmetçik Kûtulamâre

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç