Mehmetçik Kûtulamâre’de duygulandıran sahne

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği ve oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum, Özgü Kaya, Gamze Özçelik ve Serdar Gökhan gibi isimlerin yer aldığı Mehmetçik Kûtulamâre dizisi Perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Yayınlanan son bölümde Niyazi, Mevlüt’e çocuğuna duyduğu özlemi anlattığı sırada İngiliz komutanın saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle yere yığılan Niyazi, elindeki patiği düşürdü. İngiliz komutanın patiği ayaklarıyla ezdiği ve Niyazi’nin patiği komutanın elinden gözyaşları içinde almaya çalıştığı sahne herkesi duygulandırdı. İsmail Hacıoğlu’ndan sonra dizinin kadrosuna katılan Hakan Vanlı ise canlandırdığı Neccar karakteriyle izleyiciden tam not aldı.

‘Reyting Listelerinde Zirvede’

Öte yandan sezona en iyi giriş yapan dizi olan Mehmetçik Kûtulamâre, son bölümüyle AB grubunda 7.24 reyting ve 15.97 share, ABC 1 grubunda 7.14 reyting ve 14.81 share,Total grubunda ise 5.38 reyting ve 11.38 reyting oranıyla reyting listelerinde zirvede yer aldı.

