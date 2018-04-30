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Mehmetçik Kûtulamâre'de duygulandıran şehit cenazesi

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Mehmetçik Kûtulamâre’nin 14. Bölüm fragmanındaki aksiyon sahnesi izleyicileri heyecanlandırırken Üsküplü Teğmen Ali'nin, şehit askerin mezarı başında söylediği “Osmanlı bu topraklar için can verdi, gök ekini yiğitleri hayallerini feda etti, mertçe savaştı ruhunu Allah’a teslim etti lakin memleketin bir karış toprağını namerde teslim etmedi” sözleri ise sosyal medya da gündem oldu.

Mehmetçik Kûtulamârede duygulandıran şehit cenazesi

30 Nisan 2018 17:02
Mehmetçik Kûtulamâre'de duygulandıran şehit cenazesi - Tıkla İzle

Yapımcılığını ve Senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği yönetmenliğini Kamil Aydın’ın yaptığı, başrollerini ise İsmail Hacıoğlu, İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum, Özgü Kaya, İsmail Hakkı Ürün ile Serdar Gökhan’ın üstlendiği Ortadoğu’da ki casuslar savaşlarını konu alan Mehmetçik Kûtulamâre dizisinin 14. Bölüm fragmanı izleyicileri hem heyecanlandırdı hem de duygulandırdı. Teşkilat-ı Mahsusa neferlerinin, İngilizlere baskın verdiği sahnedeki aksiyon ve koreografisi büyük beğeni toplarken Üsküplü Teğmen Ali'nin şehit neferin kabri başındaki sözleri ise izleyenleri duygulandırdı. Üsküplü Teğmen Ali’nin; ‘Osmanlı bu topraklar için ne verdi diye soracak olan olursa can verdi deyin, gök ekini yiğitleri hayallerini feda etti deyin, mertçe savaştı ruhunu Allah’a teslim etti lakin memleketin bir karış toprağını namerde teslim etmedi deyin’ ve ‘Osmanlı’yı anlat diyen olursa koca bir çınardı. İhanet yağmur oldu yağdı, düşman rüzgar oldu esti koca çınar yine de baş eğmedi deyin’ sözleri sosyal medyada gündem oldu. Fragman sosyal medyada yüzbinlerce paylaşıldı. 

İzleyiciler Üsküplü ve Osmancık Taburu neferlerinin taarruzunun nasıl sonuçlanacağı ve şehit olan neferin kim olduğunu merak ederken Üsküplü Teğmen Ali’nin baskın hamlesine karşı İngilizlerin Ortadoğu İstihbarat Şefi Cox’un yeni hamlesi ve Şerif Neccar’ın ihanetinin ortaya çıkıp çıkmayacağı soruları ise Mehmetçik Kûtulamâre’nin 3 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak yeni bölümünde yanıt bulacak.
 

Etiketler: Mehmetçik Kûtulamâre

 

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