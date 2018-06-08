Mehmetçik Kûtulamâre’de nefesleri kesen sezon finali

Yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği, yönetmenliğini Kamil Aydın’ın yaptığı Mehmetçik Kûtulamâre’nin sezon finali bölümünde Üsküplü’yü dinlemeyip İngilizlerin tuzağına düşen Yüzbaşı Şefik, İngilizlere karşı mağlup oldu. Çok sayıda şehit veren Osmanlı ordusu yaşanan mağlubiyetin ardından Kut’ül Amare’ye döndü. Bu sırada Abadan petrol rafinerisini ele geçiren Üsküplü, mağlubiyeti öğrenince rafineriyi havaya uçurarak Kut’ül Amare’yi korumak için yola çıktı. Osmanlı Ordusu’nun mağlubiyetini fırsat bilen düşman kuvvetler Kut’ül Amare’yi işgal etmek için harekete geçti. Üsküplü ve beraberindekiler şehri işgalden korumak için direnseler de sayıca çok fazla olan düşman kuvvetler Kut’ül Amare’yi işgal etti. Yaşanan çatışma sırasında Üsküplü ve neferlerin içerisinde bulunduğu binanın havaya uçması izleyenleri şok ederken, gerçekçi aksiyon sahneleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Şiddetli patlamanın ortasında kalan Üsküplü ve neferlerin akıbeti ne olacak? Kut’ül Amare İngiliz işgalinden kurtulacak mı? soruları ise dizinin yeni sezonunda yanıt bulacak.

