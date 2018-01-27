Mehmetçik mayınları temizleyerek ilerliyor

TSK’nın Afrin'deki düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı’nda 7’inci gün geride kalırken etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 343’e ulaştı. Kilis-İslahiye Hatay hudut hattında tespit edilen terör hedefleri belirli aralıklarla Fırtına obüsleriyle bombalanırken, sabah saatlerinden itibaren de Kilis Gülbaba Karakolu yakınlarında belirlenen hedeflere yönelik hava bombardımanı yapıldı. 2 askerin şehit edildiği Darmık Dağı'nın karşısındaki PYD/PKK mevzileri savaş uçakları tarafından yapılan havadan bombardıman ile imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin top ve füze atışlarını köylü vatandaşlar yüksek tepelere çıkarak izledi. TSK'dan yapılan açıklamada Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şu ana kadar 343 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildiği, 13 uçakla 23 hedefin de imha edildiği bildirildi. Böylece harekâtın başından bu yana hava operasyonlarıyla imha edilen hedef sayısı 333’e yükseldi.

Çatışmaların en yoğun olduğu noktalardan biri olan Burseya Dağı ve çevresinde TSK ve ÖSO'nun büyük oranda hakimiyeti sağladığı belirtildi.

HER YER TUZAK...

Güvenlik birimlerinden ele edilen bilgilere göre TSK, terör örgütünden temizlenen köy ve bölgelerde patlayıcıları temizliyor. Afrin’de kontrolü sağlanan bölgelerde güvenli noktalar oluşturuluyor. Terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin tünelleri, mevzileri ele geçirilirken, harekâttan sonra örgütün silahlı üyelerini sivillerin arasına çektiği, boşalttığı alanlara ise el yapımı patlayıcı, mayın ve bubi tuzaklarıyla döşediği öğrenildi. Teröristlerin, sivil yerleşim yerlerinde hendekler açıp, barikatlar kurduğu, sivillerin yaşadığı binalara keskin nişancılar yerleştirdikleri öğrenildi. Terör örgütü PKK’nın daha önce Doğu ve Güneydoğu’da yerleşim yerlerinde açtığı hendekler ve kurduğu barikatlar gibi tuzaklara yönelik olarak TSK meskûn mahal operasyonları yapmaya hazırlanıyor.

"14 KAYIP VAR, 3'Ü BİZİM"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Zeytin Dalı Harekâtı'nda yaralanan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören askerleri ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın açıklaması yapan Bakan Demircan, harekâtta 3 Türk askerinin kayıp olduğunu söyledi. Demircan “Yaralılarımızı ziyaret ettik, morallerinin iyi olduğunu gördük. Gerekli tedavileri yapılıyor. Hayati tehlikesi olan yaralımız şu an için yok. Türkiye'ye bugüne kadar gelen yaralı sayısı 130. Bu 130 yaralının 1’i burada. Bu yaralılardan 82’si taburcu edildi. 14 kayıp var bölgede. Bunlardan 3’ü bizim askerimiz, 11’i ÖSO mensubu” dedi.

DEAŞ'tan kaçanları PKK parayla almış

DEAŞ'ın saldırılarından kaçan Suriyeli doktor, Kürt kökenli olmadıkları için alınmadıkları Afrin'e terör örgütü PYD/PKK'ya haraç vererek girdiklerini anlattı.

Ülkesindeki iç savaş nedeniyle 3 yıl önce eşi ve 4 çocuğuyla Türkiye'ye sığınan Hüseyin Abdürrezzak, saldırıları artınca önce Menbiç daha sonra Cerablus'a göç etmek zorunda kaldığını söyledi. Abdürrezzak, bu defa da DEAŞ'ın baskılarına maruz kaldıklarını belirterek şöyle konuştu: "PYD/PKK kontrolündeki bölgeden Hatay'a ulaşmaya çalıştığımızda Afrin'e girişimiz, terör örgütü tarafından Kürt kökenli olmadığımız gerekçesiyle engellendi. Zor günler yaşadık. PYD/PKK'ya haraç verdikten sonra Afrin'den geçiş yapabildik. Sözde barıştan bahsedenlerin ne denli etnik düşmanlık yaptığını tüm dünya görsün." Türkiye'ye sığındıktan sonra İzmir'e yerleşen Suriyeli Abdürrezzak, bir yıldır Göçmen Sağlığı Merkezinde doktorluk yapıyor.

Türkiye Gazetesi