Mehmetçik teröristlere ülke sınırlarını dar ediyor

Kuzey Irak sınırına sıfır bölgede bulunan ve Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi ile Hakkari'nin Çukurca ilçeleri arasında bulunan Marinus ve Kato Dağı bölgesinde tamamen güvenliği ele geçiren Mehmetçik, teröristlerin Kuzey Irak'tan Türkiye girişine izin vermeyerek ülke sınırlarını teröristlere dar ediyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yıllardır terör olaylarıyla gündeme gelen Kato Dağı, Marinus bölgesi, Kerkür bölgesi ve Feraşin Yaylası Mehmetçiğin başlattığı operasyonlarla tamamen teröristlerden temizlendi. Teröristlerin yıllarca üs olarak kullandıkları ve 'Türkiye'deki Kandil', 'Girilmez' diye adlandırılan bölgeye 2017 yılı Nisan ayında başlatılan büyük operasyonla üstün başarılar elde edildi. Asker, polis ve güvenlik korucularından oluşan timler bölgeyi tamamen ele geçirip ilk defa PKK terör örgütünün bölgeden tamamen silinmesi başarısı elde etti. Mehmetçik bölgeyi tamamen kontrol altına alırken, teröristler ise kaçacak delik aradı. Kato Dağı ve çevresinde büyük başarı elde eden güvenlik kuvvetleri Kuzey Irak'tan Türkiye'ye terörist sızmalarını önlemek için bölgede üs kurdu. Önce Marinus ardından da Kerkür bölgesinde hakim tepelere kalıcı üs bölgeleri kuruldu. Üs bölgelerinde görevli güvenlik kuvvetleri Kuzey Irak'tan Türkiye'ye terörist sızmalarını önlerken, kalıcı üs bölgelerinde kış hazırlıkları da başlatıldı. Terörün tamamen temizlendiği sınır hattında kurulan üs bölgeleri ile Hakkari'inin Çukurca ilçesi ve Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi sınırı güvenli hale getirilirken, üs bölgelerine geçici baz istasyonları da kuruldu.

Isıya duyarlı silah ve kameralarla gözetim yapılıyor

Bölgeyi tamamen kontrol altına alan güvenlik kuvvetleri üs bölgelerinde ısıya duyarlı otomatik silah ve kameralarla gözetleme yapıyor. Teröristlerden temizlenen bölgede kuş uçurtulmuyor. Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçikleri ziyaret ederek moral desteği verdi. İlçe Jandarma Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan'dan bilgi alan Kaymakam Pendik, Mehmetçiklerle beraber yemek yedi, ardından hatıra fotoğrafları çektirdi.

Güvenlik kuvvetlerinin terörün belini kırdığı Kato Dağı, Marinus, Kerkür bölgeleri ve Faraşin Yaylalarında kurulan üs bölgelerinde kış hazırlıkları başladı. Bölgeye hakim kontrol noktaları güçlendirilirken, güvenlik kuvvetlerinin nöbet tuttuğu kontrol noktalarına klimalar takıldı. Dev Türk bayraklarının asıldığı bölgede kışı geçiren güvenlik kuvvetleri için şimdiden kamyonlarla bölgeye kömür taşınmaya başlandı.

Serdar Gükçe

