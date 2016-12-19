TSK, Hakkari Yüksekova’da bir üs bölgesinde nöbet tutan ve barınağının önünü kardan temizleyen 3. Piyade Tümeni Dağ Komando Tugay Komutanlığına ait görüntüleri paylaştı. Mehmetçikler, terörle mücadelesine hiçbir engel tanımadan devam ediyor. Kahraman Türk askerleri, Türk bayrağının dalgalandığı her yerde, metrelerce yağan kara, tipiye aldırış etmeden nöbet tutmaya; vatanını hainlere karşı savunmaya devam ediyor.

Birçok bölgede aynı durumun yaşandığını kaydeden TSK, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, yılmadan, usanmadan operasyonlara devam edileceğini bu görüntülerle bir kez daha göstermiş oldu.