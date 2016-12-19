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Mehmetçik terörle mücadelede engel tanımıyor

Türk Silahlı kuvvetleri (TSK), kahraman Türk askerinin zorlu koşullarda terörle mücadelesini kararlılıkla devam ettiğini gösteren, Hakkari 3. Piyade Tümeni Dağ Komando Tugay Komutanlığına ait görüntüleri paylaştı.

Mehmetçik terörle mücadelede engel tanımıyor

19 Aralık 2016 18:35
Mehmetçik terörle mücadelede engel tanımıyor - Tıkla İzle

TSK, Hakkari Yüksekova’da bir üs bölgesinde nöbet tutan ve barınağının önünü kardan temizleyen 3. Piyade Tümeni Dağ Komando Tugay Komutanlığına ait görüntüleri paylaştı. Mehmetçikler, terörle mücadelesine hiçbir engel tanımadan devam ediyor. Kahraman Türk askerleri, Türk bayrağının dalgalandığı her yerde, metrelerce yağan kara, tipiye aldırış etmeden nöbet tutmaya; vatanını hainlere karşı savunmaya devam ediyor.

Birçok bölgede aynı durumun yaşandığını kaydeden TSK, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, yılmadan, usanmadan operasyonlara devam edileceğini bu görüntülerle bir kez daha göstermiş oldu.


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