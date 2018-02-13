Mehmetçik üşümesin diye atkı ördüler

BEM-BİR-SEN Kayseri Şubesi Kadınlar Komisyonu üyeleri, zeytin dalı harekatındaki askerler için 'Mehmetçik üşümesin, anneler üzülmesin' adlı kampanya başlattı. Kampanya kapsamında bir araya gelen kadınlar, askerler için bere, boyunluk ve atkı ördü. Ördükleri ürünleri, yazdıkları 'Dağların aslanları, geceniz gündüz gibi olsun, dualarımız sizinle askerim' mektuplar ile askerlere gönderen kadınlar, mutlu olduklarını kaydetti.

BEM-BİR-SEN Kayseri Şube Başkanı Mehmet Karakaş, şube binasında düzenlediği basın toplantısında, "İçinden geçmekte olduğumuz zaman; dost zannettiklerimizin gerçekte düşman olduğunun aşikar olduğu, yıllarca dost gibi görünüp ancak perde gerisinde hiçte dostça davranmadığını, bu sebeple kendi göbeğimizi ancak kendimizin kesebileceğinin açık açık ortaya çıktığı bir zaman olduğunu yaşayarak görmekteyiz. On yıllarca ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesi çerçevesinde herkesle iyi geçinmeye çalışan, kimsenin bir karış toprağında gözü olmayan milletimiz, tüm insanlar için huzur ve barış isterken, diğer devletlerin sürekli olarak içimizdeki ve dışımızdaki hainleri besleyip büyütmesi artık sabır sınırlarımızı zorlamış ve bıçak kemiğe dayanmıştır. Binlerce kilometre ötelerden gelerek bize ahkam kesmeye çalışan, kurmaya çalıştıkları uydu devletçikler ve onların kağıttan askercikleri ile güney sınırlarımıza durmadan huzursuzluk çıkaran bu hainler güruhuna ders vermenin ve devletimizin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkma hususunda hiçbir engel tanımayacağımızın, söz konusu vatansa gerisi teferruattır diye 7’den 77’ye yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeğiyle hem bir ağızdan haykırmanın zamanı, yurdumuza uzanan elleri kırmanın vakti gelmiştir. Nasıl ki 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında başkomutanımızın ‘Meydanlara inin’ emrine tereddütsüz uyan halkımızdaki kahramanlık alametleri başlatılan Afrin harekatında da yol nereye diyenlere ‘Kızıl elma’ diye cevap veren veya ‘Düğüne gidiyoruz’ diyerek yola çıkan kahraman Mehmetçiklerimizde, erinden generaline, gencinden yaşlısına tüm halkımızda moral ve dayanışma örneği olarak tezahür etmektedir" ifadelerini kullandı.

BEM-BİR-SEN Kayseri Şubesi Kadınlar Komisyonu Başkanı Ayten Uzak Özsoy da, "Cephedeki kahraman Mehmetçiğimize bu kış şartlarında üşümesinler diye anne eli değmiş gibi bir örgü kampanyası başlattık. Kampanyamızın sloganı ‘Mehmetçik üşümesin, anneler üzülmesin’ oldu. Bem-Bir-Sen Kadınlar Komisyonunun öncülüğünde başlattığımız kampanyamıza Büro Memur-Sen’li ve Bayındır Memur-Sen’li kadınlarımız hatta sokakta duyan kadınlarımızda destek vererek bereler, boyunluklar ve atkılar ördük. Her bir ilmek sevgiyle, her bir ilmek dua ile örüldü. Mehmetçiğimiz anne eli sıcaklığında yesin, anne özlemini bir nebze olsun gidersin diye kete ve börekler yaptık. Bunların hepsi cepheye taşınan birere mermidir" şeklinde konuştu.