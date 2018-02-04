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Mehmetçik üşümesin diye seferber oldular

Türk Anneler Derneği Adana Şubesi, sınırda görev yapan askerler üşümesin diye atkı, bere, eldiven ve kazak ördü.

Mehmetçik üşümesin diye seferber oldular

04 Şubat 2018 10:39

Türk Anneler Derneği Adana Şubesi Başkanı Semiramis Kulak ve dernek üyeleri, genel merkezlerinin aldığı bir kararla zorlu şartlarda görev yapan Mehmetçikler soğukta üşümesinler diye onlara atkı, kazak, bere ve içlik ördü. Dernek üyeleri “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, devletimiz askerlerimizin ihtiyaçlarını karşılıyor elbette ama biz de bir anneyiz ve bu duyguyla hareket ederek yanlarında olduğumuz mesajını vermek istedik. Onları soğuk şartlardan kazaklarımız, düşmanlardan da her zaman dualarımız koruyacak" dedi.

Türk Anneler Derneği Adana Şubesi Başkanı Semiramis Kulak, derneğin ilk olarak Ankara’da 1954’te ardından da Adana’da 1964 yılında kurulduğunu belirterek, "Derneğimiz annelerin eğitimine de gönüllü bir dernek. Yetenekli çocuklarımız var ama olanakları yok işte biz o imkanları olmayan çocuklarımıza da burs veriyoruz. Bu gibi çeşitli faaliyetlerimiz bulunuyor. Bir diğer faaliyetimiz de askerlerimizin zorlu hava şartlarına uygun kıyafetler örmekti. Genel merkezimizin başkanı Gül Baysal’ın talimatıyla projeye başladık” diye konuştu.

Ördükleri kıyafetleri Hatay’daki kriz masasına yollayacaklarını, oradan da jandarma kanalıyla askerlere dağıtılacağını ifade eden Kulak şöyle devam etti:

“Devletimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz askerlerimizin her ihtiyacını karşılıyor. Biz de kendimizce annelik duygularımızla katkıda bulunmak istedik. Türkiye’nin dört bir yanından askerlerimiz için giyecek yiyecek yollanıyor. Bunlar askerimizin ihtiyacı olduğundan değil toplumsal bir duyarlılık oluşturmak istediğimizden. Biz Mehmetçiğimizin gönüllü anneleriyiz. Bunu da tamamen gönüllü olarak yönetim kurulumuzun bağışlarıyla yapıyoruz derneğin parasına dokunmuyoruz."

 

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