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Mehmetçik Vakfı’na bağış hapis cezasından kurtardı

Adana’da, trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada ‘hakaret’ sonucu hakkında soruşturma başlatılan bir şüpheli ile bir müşteki, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı aracılığıyla anlaştı. Uzlaştırma sonucunda, olayın şüphelisi, şikayetçinin talebi üzerine Mehmetçik Vakfı’na 300 lira bağışlayarak hapis cezası almaktan kurtuldu.

Mehmetçik Vakfına bağış hapis cezasından kurtardı

02 Ekim 2016 09:55


Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu üzerinde, 17 Haziran’da, İsmet İnönü Mesleki ve Anadolu Lisesi’nde öğretmen olarak görev yapan Öner Dokuyucu, eşiyle birlikte 01 JE 515 plakalı araçla seyir halindeyken, trafikte yol verme meselesi yüzünden 01 CZG 44 plakalı aracı kullanan Hamdullah Yıldız ile tartıştı. İki sürücü de, araçları yol kenarına çekerek tartışmayı sürdürdü. Bu sırada, Hamdullah Yıldız, ‘Geri zekalı mısın? İnsan hiç arkasına bakmaz mı?’ diyerek Öner Dokuyucu’ya hakaret etti. Aracının camı da kırılan Öner Dokuyucu Şakirpaşa Polis Merkezi’ne giderek Hamdullah Yıldız’dan şikayetçi olunca, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Müşteki Dokuyucu ile şüpheli Yıldız, polise verdikleri ifadelerinde uzlaşmayı kabul ettiklerini bildirince, dosya, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu Savcısı Murat Kalkan tarafından uzlaştırmacı olan Adana Adliyesi 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görevli Mehmet Anmaç’a verildi.

Karşı tarafla el sıkıştı, cezadan kurtuldu
Uzlaştırmacı Mehmet Anmaç, şikayetçi Ömer Dokuyucu ile görüşüp uzlaşma şartı ve talebini aldı. Dokuyucu, kendisi için bir şey istemediğini belirtip, şüphelinin Mehmetçik Vakfı’na 500 lira bağış yapması halinde uzlaşacağını söyledi. Uzlaştırmacı Anmaç’ın görüştüğü şüpheli seyyar satıcı Yıldız da, maddi durumunun çok iyi olmadığını ancak 300 lira bağış yapabileceğini bildirdi. Talep kabul edilince, iki taraf el sıkışarak uzlaştı. Bunun üzerine Hamdullah Yıldız, bankada Mehmetçik Vakfı’nın hesabına 300 lira yatırarak ‘Hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıp ceza almaktan kurtulmuş oldu. Mahkemeye gitmeden sorunun çözüldüğü için çok mutlu olduğunu belirten seyyar satıcı Hamdullah Yıldız, “Bu bana iyi bir ders oldu. Bir daha kesinlikle böyle bir şeye kalkışmayacağım. Polisleri, adliyeyi, devleti çok basit bir olay için uğraştırdık. Hiç gereği yokmuş. İyi ki uzlaşma var. Belki de aylar, yılar sürecek yargılama yapılmadan anlaşarak ceza almaktan kurtuldum” dedi. 

Etiketler: adana, Mehmetçik Vakfı


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