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Mehmetçik Vakfı’na yılın sivil toplum kuruluşu ödülü

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından bu yıl 8.’cisi düzenlenen Medya Ödülleri’nde, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı “Yılın Sivil Toplum Kuruluşu” ödülüne layık görüldü.

Mehmetçik Vakfına yılın sivil toplum kuruluşu ödülü

25 Şubat 2017 12:19

Karadeniz Teknik Üniversitesi, 243 bin 895 kişinin internet ortamında anketlere verdikleri cevaplarla Türkiye’nin en’lerini belirledi. Yılın STK’sı Ödülü’nü almak üzere Mehmetçik Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Emekli Tümgeneral Sadık Çelikörs Trabzon’da yer alan Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törene katıldı.

Mehmetçik Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Emekli Tümgeneral Sadık Çelikörs, ödülü, Deniz Kuvvetleri’nde sivil memur olarak görev yaptığı sırada gerçekleşen Ankara patlamasında şehit olan Mustafa Küçük’ün KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi olan oğlu Selim Küçük’ün elinden aldı.

Ödül töreninde konuşan TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Sadık Çelikörs, Türk milletine vakfa duydukları güven ve yaptıkları bağışlar için şükran duyduklarını ifade etti. Çelikörs, "Türk milleti Mehmetçik’e, Mehmetçik Türk milletine emanettir" sloganı ile Mehmetçiğin yani gençliğin, kutsal değerler için şehit ve gazi olarak, Türk Milleti’nin de şehit aileleri ile gaziler ve ailelerine bağış yaparak sloganı sahiplendiklerine dikkat çekti.

Şehit olan Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere ölüm ve maluliyet yardımı yapan TSK Mehmetçik Vakfı, kuruluşunun 35. Yılında gençler arasında gerçekleşen anketle ödül almanın gururunu yaşıyor.

TSK Mehmetçik Vakfı, kurulduğu 17 Mayıs 1982 tarihinden itibaren vatani görevi sırasında şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden er ve erbaşlar ile malul gazi ve engelli duruma düşen Mehmetçiklere ve onların çocuklarına destek veriyor.

Etiketler: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mehmetçik Vakfı, Tümgeneral Sadık Çelikörs


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