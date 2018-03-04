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Mehmetçik ve ÖSO köyleri bir bir teröristlerden temizliyor

Zeytin Dalı Harekatı 44. gününde başarıyla devam ederken, Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusunun da ilerleyişi sürüyor.

Mehmetçik ve ÖSO köyleri bir bir teröristlerden temizliyor

04 Mart 2018 12:28

Harekat kapsamında yapılan hava ve kara operasyonları sonucu 96 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 2612’ye yükseldi. Dün Raco beldesini teröristlerden arındıran Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu, çevredeki köyleri de bir bir temizliyor. 

Bölgeden gelen görüntülerde Özgür Suriye Ordusu mensuplarının Bademli köyünde etkisiz hale getirilen teröristlerin cesetlerinin başlarında terör örgütü PKK/PYD’nin sonunun geldiğini söylüyor. ÖSO askerleri, şehitlerin intikamının alındığını, alınmaya da devam edileceğini belirtiyor.
 

 

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