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Mehmetçik Yusuf Güney ile moral depoladı

Pop müziğin sevilen sesi Yusuf Güney, Suriye sınırında bulunan Mardin'de Mehmetçiğe moral konseri verdi.

Mehmetçik Yusuf Güney ile moral depoladı

16 Ocak 2018 21:15
Mehmetçik Yusuf Güney ile moral depoladı - Tıkla İzle

İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının organizasyonu kapsamında sanatçı Yusuf Güney, Mardin İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen konserde Mehmetçikle buluştu. Konsere İl Jandarma Komutanlığına vekalet eden Albay Zafer Tombul ev sahipliği yaptı. Konsere İl Jandarma Komutanlığı ve ilçe karakollarında görev yapan askerler ile aileleri katıldı. Sanatçı Yusuf Güney, konser öncesinde yaptığı açıklamada Mehmetçik ile bir arada olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "İnşallah daha da güzel şeyler olacak, daha da güzel şeyler yaşayacağız” dedi. Yusuf Güney askerlerle bol bol özçekim yaparak renkli görüntüler oluşturdu.

Mehmetçik sevdiğine sahneden canlı yayınla seslendi 

Konserde zaman zaman “En büyük asker bizim asker sloganları” atıldı. Yusuf Güney sahneye çağırdığı bir askeri sevdiği kız arkadaşı ile sahnede telefon üzerinden canlı yayın yaparak konuşturdu. Duygusal anların yaşandığı konserde asker, kız arkadaşına “Aşk gülmekten çok ağlamak, kaçmaktan çok kovalamak, yaşamaktan çok ölmektir. Ben de senin için burada 365 gün bekliyorum. Sen de beni bekle. Seni çok seviyorum” diye seslendi. Askerler Yusuf Güney şarkıları ile moral depolarken, Erik Dalı, Ankara oyun havası ile sahneyi aileleri ile birlikte doldurdu.

Askerden Güney'e teşekkür 

Renkli görüntülerin yaşandığı konserde İl Jandarma Komutanlığına vekalet eden Albay Zafer Tombul sanatçı Yusuf Güney’e teşekkür plaketi verdi. Konser sonunda askerler sanatçı ile bol bol fotoğraf çektirdi.
Konser sonrası açıklamalarda bulunan sanatçı Yusuf Güney, askere moral konserlerinin tam gaz devam ettiğini söyledi. Güney, "Mardin’e geldik. Konserimiz çok coşkulu ve güzel geçti. Sadece mekan değişikliği oluyor ama o coşku, güler yüzlülük, muhteşem. Misafirperverlik her yerde var. Özlenmişiz. Keşke buraya daha erken gelseydim diye üzüldüm. Bundan sonra kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Sadece ben değil tekrar tekrar tüm sanatçı arkadaşlarımız gelecekler. Kahraman askerlerimizi burada motive edecekler, morallerini yüksek tutacaklar. Coşkulu, mutlu huzurlu burada vatani görevlerini yapmada yardımcı olacağız" dedi.

“Türk askerlerinin moralleri yüksek” 

Askerlerin moralinin yüksel olduğunu söyleyen sanatçı Güney, konserlerin ikinci aşamasının sınır hattındaki askerler olacağını belirterek, “Moraller yüksek, daha güzel olacak inşallah. Mehmetçiğimizi yalnız bırakmayacağız inşallah. Projemiz rutin hale gelecek. Varan iki olaraktan ikinci bölümde inşallah sınır illere gideceğiz. Reyhanlı, Şanlıurfa, Hatay, Kilis’e gideceğiz. Mutlu olduğum, hüzünlendiğim olaylar oldu. Allah onları eksik etmesin” diye konuştu. 

Beril Solmuşgül - Murat Akgül
 

 

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