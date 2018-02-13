Mehmetçik’e ‘Paşa’ ve ‘Efe’sini bağışladı

Bayburt Hayvan Pazarında gerçekleşen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende boğalar için 31 bin lirayla en yüksek teklifi veren Necip Kılıç, boğaların sahibi oldu. Boğalardan elde edilen gelir Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan Mehmetçik’e ulaştırılmak üzere Mehmetçik Vakfı’nın hesabına yatırıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Necip Kılıç, Boğalar için 31 bin lira verdiğini belirterek, “Devlet için Mehmetçik için kurban olsun. Onun için aldık. Milletsiz devlet olmaz. Devlet her zaman bizim arkamızda. Bunun için bizde millet olarak devletin arkasındayız. Malımız, canımız her şeyimiz devlete kurban olsun.” dedi.

PAŞA’NIN YANINA EFE’Yİ EKLEDİK

Daha önce bağışladığı ‘Paşa’ ismini verdiği boğayla birlikte ‘Efe’ isimli boğasını da Mehmetçik için bağışladığını ifade eden besici Recep Ali Yaya ise, “Paşa’nın yanına bir de efe ekledik. Allah hayırlı etsin. Biz Bayburtluyuz bu konularda hassasız. Canımızı da vatan için seve seve veririz. Cumhurbaşkanımıza selamlar olsun. Seviyoruz onu arkasındayız. O yürüsün biz koşalım.”

Afrin’de şehit düşen askerler için de baş sağlığı dileyen Yaya, “Üzgünüz. Şehitlerimize Allah rahmet etsin. Gazilerimize Allah uzun ömürler versin. Bizde bugün vatan için, şehit olmak için adayız. Koşa koşa gideriz. Allah bütün askerimizden razı olsun.” İfadelerini kullandı.

Beşir Kelleci