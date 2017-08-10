Mehmetçik'in dikkati faciayı önledi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 09 Ağustos 2017 günü Muş-Kulp Karayolu Darbi Yaylası Bölgesi’nde arazi arama tarama faaliyeti yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, "Yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde, PKK/KCK Terör Örgütü mensuplarınca araziye döşenmiş el yapımı patlayıcı,16 adet pil ve 1 adet saat ile irtibatlı elektronik devre kartına bağlı 18 kilogramlık yağ tenekesi içerisinde çiviler ile desteklenmiş siyah renkli patlayıcı madde tespit edilmiştir. El yapımı patlayıcı düzeneği olay yerinde imha edilerek adli işlemlere başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Duyarlı vatandaşlarımızın her türlü ihbarları emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracaktır" denildi.

Nejdet Armağan