Muş’tan çok sayıda komando ve korucu, akşam saatlerinde hava harekatı ile imha edilen bomba yüklü aracın bulunduğu bölgeye sevk edildi. Bölgede operasyonlar devam ederken, bomba arama köpeği ile menfez ve ormanlık alanlarda da arama ve tarama faaliyetleri başlatıldı. ‘Küçük Kandil’ diye adlandırılan bölgenin engebeli ve orman olması nedeniyle komandoların yüksek kesimlerde gerekli tedbirleri alırken; iki adet sığınak ve iki silah mevzisinin de hava harekatı ile imha edildiği belirtildi.

Operasyonların devam ettiği bölge ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada ise, “26 Eylül 2016 tarihinde alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu 23.15-23.47 saatleri arasında Muş/Şenyayla kırsalına, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen beş hedef (bomba yüklü bir araç, iki sığınak ve iki silah mevzisi) ateş altına alınarak imha edilmiştir” denildi.

Şahin Şahin