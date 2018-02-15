Diğer
Kategoriler

Mehmetçikten nefes kesen kurtarma operasyonu

Suriye’ye bağlı Hacı İskender köyünde oturan bir aile, teröristlerin köyü basmasıyla, Diyar Ballut Köyüne kaçtı. Burada mahsur kalan ve günlerce sığınıkta kurtarılmayı bekleyen aile, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı.

Mehmetçikten nefes kesen kurtarma operasyonu

15 Şubat 2018 13:48
Mehmetçikten nefes kesen kurtarma operasyonu - Tıkla İzle

Suriye’de YPG\PYD\PKK’lı teröristlerin yoğun olarak bulunduğu Cindirese’ye bağlı Hacı İskender Köyünde oturan aile nefes kesen bir operasyon ile hayata bağlandı. Teröristlerin köyü sarması ile aile ilk olarak Diyar Ballut Köyüne kaçtı. Burada bir sığınağa giren aile, günlerce aç ve susuz kurtarılmayı bekledi. Bölgeye operasyon yapan Türk Silahlı Kuvvetleri ekipleri, köyü teröristlerden temizledi. Mehmetçiğimiz bu sırada köyde bir ailenin mahsur kaldığını fark etti. Köyün etrafında sıcak çatışmalar sürerken, aile özel bir ekip tarafından köyden alınarak Türkiye’ye getirildi.

Annesi, hanımı, kendisi ve iki çocuğu ile birlikte tekrar hayata bağlanan Hasan A.’nın gözlerinde ise hala endişe var.

“Bizi zorla kalkan yaptılar”

Hacı İskender Köyünde oturduğunu ifade eden Hasan A., “Bizi kalkan yaptılar. Hemen başka bir köye kaçtık. Çok darbe yedik. Kendimizi zor kurtardık. Annem çok hasta. Türk askeri o köyü alınca hemen askerlerin karşısına çıkarak yardım talep ettim. Türk komutan ile görüştüm. Annemin durumunu anlattım. Bizi hemen bölgeden kurtardılar. Teröristler bize çok işkence yaptı. Onların yüzünden günlerce samanlıkta saklandık. Köylüleri hep kalkan olarak kullanmışlar. Bize, “Ya bize katılacaksın, ya bizimle öleceksin” dediler. Çocuklarımızın olduğunu söylememize rağmen bizi kalkan olarak kullandılar. Türk askerinden Allah razı olsun. Çok yardımcı oldular. Bize bir araç ayarladılar. Işıkları yakmadan Türkiye’ye kadar geldik.” dedi.

“Afrin halkı Türk askerinin yolunu gözlüyor”

Afrin’de Cinderes’te, sivil vatandaşların Türk askerlerinin yolunu gözlediğini ifade eden Hasan A., “Halk bu teröristlerden çok rahatsız” diye konuştu.

Hastalığı sebebiyle yürüyemeyen anne Halime ise, “Türk askerinden Allah razı olsun. PKK’lıların arasından bizi çıkarttılar. Bodrumun içinde, samanlıkta saklandık. Allah bizi kurtardı. Çocuklarımı teröristler çatışmaya zorla çağırdılar. Türk askerinden defalarca kez Allah razı olsun. Bize yemek verdiler, su verdiler. Yoksa biz acımızdan ölecektik” şeklinde konuştu. Avuçlarını açan anne Halime, Türk askerine bol bol dua etti. 

Refik Fidan - Aykut Yeniçağ

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç