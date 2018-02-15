Mehmetçikten nefes kesen kurtarma operasyonu

Suriye’de YPG\PYD\PKK’lı teröristlerin yoğun olarak bulunduğu Cindirese’ye bağlı Hacı İskender Köyünde oturan aile nefes kesen bir operasyon ile hayata bağlandı. Teröristlerin köyü sarması ile aile ilk olarak Diyar Ballut Köyüne kaçtı. Burada bir sığınağa giren aile, günlerce aç ve susuz kurtarılmayı bekledi. Bölgeye operasyon yapan Türk Silahlı Kuvvetleri ekipleri, köyü teröristlerden temizledi. Mehmetçiğimiz bu sırada köyde bir ailenin mahsur kaldığını fark etti. Köyün etrafında sıcak çatışmalar sürerken, aile özel bir ekip tarafından köyden alınarak Türkiye’ye getirildi.

Annesi, hanımı, kendisi ve iki çocuğu ile birlikte tekrar hayata bağlanan Hasan A.’nın gözlerinde ise hala endişe var.

“Bizi zorla kalkan yaptılar”

Hacı İskender Köyünde oturduğunu ifade eden Hasan A., “Bizi kalkan yaptılar. Hemen başka bir köye kaçtık. Çok darbe yedik. Kendimizi zor kurtardık. Annem çok hasta. Türk askeri o köyü alınca hemen askerlerin karşısına çıkarak yardım talep ettim. Türk komutan ile görüştüm. Annemin durumunu anlattım. Bizi hemen bölgeden kurtardılar. Teröristler bize çok işkence yaptı. Onların yüzünden günlerce samanlıkta saklandık. Köylüleri hep kalkan olarak kullanmışlar. Bize, “Ya bize katılacaksın, ya bizimle öleceksin” dediler. Çocuklarımızın olduğunu söylememize rağmen bizi kalkan olarak kullandılar. Türk askerinden Allah razı olsun. Çok yardımcı oldular. Bize bir araç ayarladılar. Işıkları yakmadan Türkiye’ye kadar geldik.” dedi.

“Afrin halkı Türk askerinin yolunu gözlüyor”

Afrin’de Cinderes’te, sivil vatandaşların Türk askerlerinin yolunu gözlediğini ifade eden Hasan A., “Halk bu teröristlerden çok rahatsız” diye konuştu.

Hastalığı sebebiyle yürüyemeyen anne Halime ise, “Türk askerinden Allah razı olsun. PKK’lıların arasından bizi çıkarttılar. Bodrumun içinde, samanlıkta saklandık. Allah bizi kurtardı. Çocuklarımı teröristler çatışmaya zorla çağırdılar. Türk askerinden defalarca kez Allah razı olsun. Bize yemek verdiler, su verdiler. Yoksa biz acımızdan ölecektik” şeklinde konuştu. Avuçlarını açan anne Halime, Türk askerine bol bol dua etti.

Refik Fidan - Aykut Yeniçağ