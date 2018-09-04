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Mehmetçikten teröristlere insanlık dersi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde güvenlik kuvvetleri tarafından sağ ele geçirilen 2 terörist ile Mehmetçik arasında geçen konuşma, Mehmetçiğin merhametini bir kez daha gözler önüne serdi.

Mehmetçikten teröristlere insanlık dersi

04 Eylül 2018 19:25
Mehmetçikten teröristlere insanlık dersi - Tıkla İzle

Teröristi teslim alan TSK mensubu bir uzman çavuş, teröristlere insanlık dersi verdi.
Mehmetçik tarafından sürdürülen başarılı operasyonlarla büyük darbe alan terör örgütü mensupları birer birer etkisiz hale getiriliyor. İHA ve SİHA’larla yapılan operasyonlarda teröristler anında etkisiz hale getirilirken, örgütün sözde üst düzey yöneticileri de çareyi güvenlik kuvvetlerine teslim olmakta buluyor. Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi Çukuryayla mevkiinde 25 Ağustos tarihinde düzenlenen operasyonla biri sözde PKK’nın üst düzey yöneticisi olmak üzere 2 terörist sağ olarak yakalandı. Sağ yakalanan teröristler ile konuşan uzman çavuş, kin ve kan kusan teröristlere adeta insanlık dersi verdi. Teröristlerin ellerine kelepçeyi takarken yaşanan diyalog Mehmetçiğin merhametini bir kez daha gözler önüne serdi.

“Bundan sonra canın bize emanet” 

Sağ ele geçirilen teröristlere kelepçe takan ve korkudan ne yapacaklarını bilmeyen teröristlerdeki panik halini gören uzman çavuş, “Bundan sonra canın bize emanet. Bundan sonrası vatanın, milletin yapacağı iş” dedi.
Diğer bir terörist ile konuşan uzman çavuş yanında bulunan biri aracılığıyla teröriste insanlık dersi verdi. Uzman çavuş tarafından söyleyenler yanında bulunan biri tarafından Kürtçe olarak teröriste anlatıldı. İkinci teröriste de korkmaması gerektiğini söyleyen uzman çavuş, “Bundan sonra canın bize emanet. Akıllı durursanız ateş kullanmayız, akıllı durmazsanız yapacak bir şey yok. Görevimizi yerine getiririz” diye konuştu.
Mehmetçik tarafından teröriste insanlık dersinin verildiği o anlar cep telefonuna saniye saniye kaydedildi.

Abdulkerim Kantarcıoğlu
 

 

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