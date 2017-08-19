Mehmetçikten yaşlılara şefkat eli

Suriyelilerin ülkelerinde yakınlarının yanında Kurban Bayramını geçirmek için Öncüpınar Sınır Kapısı’na akın etmesi nedeniyle yoğunluk yaşanırken, asker ve polis aldığı tedbirler nedeniyle izdiham son anda önlendi. Yaşlılar, hamileler ve kadın ve çocukların geçişlerine öncelik verirken, yürümekte zorluk çeken yaşlıları, askerler tekerlekli sandalyeleri ile birlikte kucaklayarak taşımaları dikkat çekti. Askerlerin bu davranışı Suriyeliler tarafından takdirle karşılandı.

Fırat Kalkanı harekatıyla huzur, barış ve güvenliğin sağlandığı Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Cerablus ve El Bab bölgelerine Suriyelilerin gidişi sürerken, Suriye’’ye bayram için sadece Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısından izin verilmesi nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. 30 Ağustos tarihlerini ülkelerine gidecek olan Suriyelilere, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda kurulan sağlık merkezinde bulaşıcı hastalıklara karşı 0-15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşılarını yaptırıyor. Muhammed El Fahi Suriye’nin Kamışlı kentine gideceğini ifade ederek, “3 yıl önce Suriye’den Türkiye’ye geldim. Türkiye’ye teşekkür ediyorum. Kurban bayramı için ülkemize gidiyorum. 2 ay orada kaldıktan sonra yeniden Türkiye’ye döneceğim. Bize müsaade ettikleri için Türkiye Cumhuriyetine teşekkür ediyorum. Kamışlı’ya gitmek için mesafe uzun ama ne yapalım, sadece burası yani Öncüpınar Sınır kapısı açık, bu nedenle bize böyle imkan sağlayanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Mehmet Ali Dağ