Diğer
Kategoriler

Mehmetçikten yaşlılara şefkat eli

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için şu ana kadar 44 bin 322 Suriyeli başvuruda bulunurken, Suriyelilerin ülkelerine gidişleri sürüyor.

Mehmetçikten yaşlılara şefkat eli

19 Ağustos 2017 12:02
Mehmetçikten yaşlılara şefkat eli - Tıkla İzle

Suriyelilerin ülkelerinde yakınlarının yanında Kurban Bayramını geçirmek için Öncüpınar Sınır Kapısı’na akın etmesi nedeniyle yoğunluk yaşanırken, asker ve polis aldığı tedbirler nedeniyle izdiham son anda önlendi. Yaşlılar, hamileler ve kadın ve çocukların geçişlerine öncelik verirken, yürümekte zorluk çeken yaşlıları, askerler tekerlekli sandalyeleri ile birlikte kucaklayarak taşımaları dikkat çekti. Askerlerin bu davranışı Suriyeliler tarafından takdirle karşılandı. 

Fırat Kalkanı harekatıyla huzur, barış ve güvenliğin sağlandığı Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Cerablus ve El Bab bölgelerine Suriyelilerin gidişi sürerken, Suriye’’ye bayram için sadece Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısından izin verilmesi nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. 30 Ağustos tarihlerini ülkelerine gidecek olan Suriyelilere, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda kurulan sağlık merkezinde bulaşıcı hastalıklara karşı 0-15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşılarını yaptırıyor. Muhammed El Fahi Suriye’nin Kamışlı kentine gideceğini ifade ederek, “3 yıl önce Suriye’den Türkiye’ye geldim. Türkiye’ye teşekkür ediyorum. Kurban bayramı için ülkemize gidiyorum. 2 ay orada kaldıktan sonra yeniden Türkiye’ye döneceğim. Bize müsaade ettikleri için Türkiye Cumhuriyetine teşekkür ediyorum. Kamışlı’ya gitmek için mesafe uzun ama ne yapalım, sadece burası yani Öncüpınar Sınır kapısı açık, bu nedenle bize böyle imkan sağlayanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Mehmet Ali Dağ

Etiketler: Kurban bayramı, Suriyeliler


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç