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“Mekanın Öğretileri - Kentsel Devinimler ve Deneyimler” Projesinde bu yıl Beşiktaş pilot ilçe oldu

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi , İç Mimarlık Bölümü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Mekanın Öğretileri-Kentsel Devinimler ve Deneyimler" başlıklı konferans düzenlendi. Konferans kapsamında projede pilot ilçe olarak seçilen Beşiktaş’ı, katılımcılardan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Haznedar anlattı.

“Mekanın Öğretileri - Kentsel Devinimler ve Deneyimler” Projesinde bu yıl Beşiktaş pilot ilçe oldu

24 Şubat 2017 16:11
“Mekanın Öğretileri - Kentsel Devinimler ve Deneyimler” Projesinde bu yıl Beşiktaş pilot ilçe oldu - Tıkla İzle

Fatma Altınbaş Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar şehirlerin ana kimliğinden uzaklaşmadan modernize sistemlerin olması gerektiğini belirterek maddelerle özetledi. Başkan Hazinedar; “ Beşiktaş’ın semtlerinden örnek verelim. Örneğin, Maçka, Dolmabahçe ve Ihlamur gibi birçok semt her birinin kendine özgü farklı bir kimliği var. Şehrin yapılayama tarihinden tutun orada insanların eğitim öğrenim seviyelerinden evlerin mevcut fiziki yapılarına kadar hepsi aslında tasarımcı açısından şehrin belediye eli ile yeniden imarla bütün bu süreçlerde birkaç şeye dikkat etmek lazım. Bunlardan bir tanesi hiç şüphesiz şehrin kimliğinden bağımsız bir iş yapmamalısısınız. İkincisi şehrin kimliğinden yola çıkarak yapacağınız herşeyi günün izlerini taşımalı. Yani siz düne dair bir şeyleri taşımak dünün taklidini yapmak doğru değil tam aksine dünden referans alarak bugüne yani insanlar baktığınızda 15. Yüzyıl diyebiliyorlar ya belli insanlar da diyebilmeli ki bu 20. Yüzyıl. Yani yeni şehir uygulamalarının o güne dair mesajlar içermesi. Üçüncüsü de farklı yani inovatif. Özgürlükçü şehir. Bunu da tasarımlara yüklemek gerekiyor” dedi.

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Öğr. Gör. Dr. Merih Kasap ikincisini düzenledikleri “Mekanın Öğretileri” konferansına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “ Konferansımızda bu sefer kentsel alanlar ve sosyal mekanları irdeleyeceğiz. Tasarım süreçlerini, belediyelerin nasıl rol model olarak ilerlediklerini ve tasarımlara katkılarını göreceğiz. Mekânlar hayatımızın karelerini oluşturduğunu düşünüyorum ve bu kareleri oluştururken de tasarımdan beslenmeliyiz. Tasarımdan beslendikçe de daha da yenilikçi ve ileri görüşlü olabileceğimizi düşünüyorum. Bu bağlamda Beşiktaş Belediyesi ve üniversitemiz arasında bir tasarım köprüsü kurmayı amaçlıyoruz.”
 

ALEV HAMİTOĞLU- Emrah KUŞ
 

Etiketler: beşiktaş, Beşiktaş Belediyesi, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Mekanın Öğretileri - Kentsel Devinimler ve Deneyim, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi


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