Meksika, sınıra yüzlerce polis gönderiyor

Ülkelerindeki şiddet ve yoksulluktan kaçan binlerce Guatemalalı göçmen, Meksika'nın güney sınırına ulaştı. Meksiko yönetimi sınırda güvenlik önlemleri almak için bölgeye yüzlerce polis gönderdi. Meksika'nın sınıra polis gönderme kararının ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen tehditler doğrultusunda gerçekleştiği düşünülüyor.

ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada, Meksika'nın yasa dışı göçü durdurmaması durumunda, ülkesinin ordusunu sınıra yığacağını, güney sınırını kapatacağını ve ödemeleri keseceğini söylemişti.

Trump daha önce de Honduras yardımını kesmekle tehdit etmişti. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'na göre ABD 2016 ve 2017 yıllarında ülkeye 175 milyon dolar göndermişti.