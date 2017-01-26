Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke sınırına ördüreceği duvarın parasını ödemeyeceklerini söyledi. Nieto; "Defalarca söyledim, Meksika hiçbir duvar için para ödemeyecek" diyerek Meksika ve Meksikalıların çıkarlarını savunacağını dile getirdi. ABD Başkanı Trump’ın Meksika sınırına duvar örülmesine ilişkin kararnamesini imzaladıktan sonra yayınladığı mesajda Meksika'nın engellere ve duvarlara inanmadığını belirterek Trump'ın bu kararını kınadı.

Öte yandan Nieto’nun 31 Ocak’ta Trump’ı ziyaret etmek üzere Washington’a yapacağı programını iptal edip etmediğine dair bir açıklamada bulunmadı.