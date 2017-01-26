Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Meksika: 'Trump’ın sınır duvarına para ödemeyeceğiz'

Meksika: 'Trump’ın sınır duvarına para ödemeyeceğiz'

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, “ABD Başkanı Trump’a Yapılacak olan sınır duvarı için para ödemeyeceğiz” dedi.

Meksika: Trumpın sınır duvarına para ödemeyeceğiz

26 Ocak 2017 10:55

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke sınırına ördüreceği duvarın parasını ödemeyeceklerini söyledi. Nieto; "Defalarca söyledim, Meksika hiçbir duvar için para ödemeyecek" diyerek Meksika ve Meksikalıların çıkarlarını savunacağını dile getirdi. ABD Başkanı Trump’ın Meksika sınırına duvar örülmesine ilişkin kararnamesini imzaladıktan sonra yayınladığı mesajda Meksika'nın engellere ve duvarlara inanmadığını belirterek Trump'ın bu kararını kınadı.

Öte yandan Nieto’nun 31 Ocak’ta Trump’ı ziyaret etmek üzere Washington’a yapacağı programını iptal edip etmediğine dair bir açıklamada bulunmadı. 

Etiketler: meksika


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 2°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 7°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!