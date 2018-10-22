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Meksika Willa Kasırgası'nı bekliyor

Meksika Willa Kasırgası'nı bekliyor
Meksika Willa Kasırgası'nı bekliyor

Büyük Okyanus’un doğusunda ortaya çıkan ve kategori 5 seviyesine yaklaşan Willa Kasırgası’nın Meksika’nın batı sahillerinde karaya ulaşması bekleniyor.

Meksika, kasırga nedeniyle alarma geçti. Ülkenin batı sahillerini vurması beklenen Willa Kasırgası'nın şiddetini arttırarak 5'inci kategori seviyesine yaklaştığı belirtildi. ABD Ulusal Kasırgası Merkezi, fırtınanın hayati tehlikeye yol açabileceğini belirterek, şiddetli rüzgar ve yağışlara karşı halkı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. 

Kasırgasının Salı günü geç saatlerde ya da Çarşamba günü erken saatlerde ülkenin batı kıyısındaki Mazatlan ve Puerto Vallarta arasındaki bölgede karaya ulaşması bekleniyor.
 

 

 

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