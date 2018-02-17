Meksika’da 7.2 büyüklüğünde deprem

Başkent Meksiko’ya 360 kilometre uzaklıkta Oaxaca bölgesinde Pinotepa Nacional şehri yakınlarında meydana gelen deprem Meksiko ve yakın bölgelerde büyük korkuya sebep oldu. ABD Jeolojik Araştırma merkezi USGS yerin 24.6 kilometre altında gerçekleşen depremin richter ölçeği ile 7.2 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer merkezi NOAA‘dan yapılan açıklamada "Deprem yüzeye yakın gerçekleştiği için tsunami tehlikesi bulunmuyor" bilgisi yer aldı.

Meksika Sivil Savunma Koordinatörü Luis Felipe Puente ilk alınan bilgilere göre can kaybı yaşanmadığını Twitter'dan duyurdu. Eyalet Sivil Savunma Direktörü Hliodoro Diaz Escarraga ise Oxaca bölgesinde evlerin zarar gördüğünü ve yıkılan duvarların bulunduğunu açıkladı. 2017 Eylül ayında Meksika’da gerçekleşen ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği depremler hafızalarda tazeliğini korurken, depremin hissedildiği Meksiko’da halk sokaklara döküldü.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu