Meksika'da ceset dolu treyler skandalı devam ediyor

Şiddet olayları yüzünden oldukça sıkıntılı günler yaşayan Meksika'da dün ülkenin başkentine bağlı bir başsavcılığa ait kiralık konteynerde 157 ceset bulunmuştu. Bugün de Jalisco Adli Bilimler Enstitüsü'nün (IJCF) görevden alınan ve aleyhine dava açılan yetkilisi uzman Luis Octavio Cotero, ülkenin batısında da yüzden fazla cesetle terk edilmiş bir başka soğutmalı treylerin olduğunu, soğutmalı treylere koydukları cesetlerin toplam sayısının 300 olduğunu açıkladı.

Bu aracın daha önce iki kez terk edilen soğutma treylerinin aksine, resmi olarak bildirilmeyen bir araç olduğunu kabul eden Cotero, son dönemde adli tıpa gömülmek üzere bekleyen 444 cesedin geldiğini açıkladı. Bu cesetlerin ancak 144'ünü soğuk hava depolarında tutmayı başardıklarını, geri kalan 300 ceset için böyle bir alanları olmadığı için konteyner kiralama yoluna gittiklerini itiraf etti. Cotero, “Soğuk hava dolaplarımızın kapasitesi 72 ama içlerinde 144 ceset var. Çünkü kapasiteyi biraz zorlamak zorundaydık” dedi. Görevden alınan yetkili ayrıca, cesetlerin parçalandığını, kovuşturmanın iki yıllığına ilk olarak 200 ceset içerdiğini, ancak yüze ulaştıktan sonra ilk soğutucuya ihtiyaç duyduklarını da itiraf etti. IJCF istatistiklerine göre, Temmuz 2018'den bu yana Meksika'da 552 cinayet işlendi. Şu anda ülkede 3 binden fazla kişi kayıp durumunda.

Bu yılın Haziran-Ağustos ayları arasında Tlajomulco, Tlaquepaque, El Salto, Juanacatln ve Guadalajara bölgelerinde 8 gizli mezarda 49 kişinin cesedi bulundu. Jalisco emniyet yetkilileri ise şiddetteki artışı Jalisco Nueva Generacion Cartel'i ile Nueva Plaza Cartel arasındaki anlaşmazlığa bağlıyor.

Serkan Bayar

