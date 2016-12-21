Meksika’nın başkenti Mexico City’de havai fişek pazarının mağazasının dışında patlama meydana geldi. Yetkililer olayda 29 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olay yerine polis ekipleri ve görevliler sevk edilirken patlamanın neden meydana geldiği bilinmiyor. Görüntülerde yoğun dumanların gökyüzünü kapladığını görülürken, şiddetli patlama sesleri duyuluyor. Bölgede yaşayan Alejandra Pretel, patlama sesinin oldukça şiddetli olduğunu ifade ederek, patlamanın şiddetiyle her şeyin sallandığını kendisinin kaçtığını dile getirdi.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, sosyal medyada yayınladığı mesajında olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

2005 yılında da aynı pazarda patlama meydana gelmişti.