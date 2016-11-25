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Meksika’da kesik başlar ve 32 ceset bulundu

Meksika’da bulunan bir toplu mezarda 9 kesik insan kafası ve 32 ceset bulundu.


25 Kasım 2016 11:39

Meksika’da yetkililer, uyuşturucu tacirlerinin şiddetine maruz kalan bir bölgede toplu mezar buldu. Mezarda 32 cansız beden ve 9 kafa bulunduğunu aktaran yetkililer, suç çeteleri arasında savaşların yapıldığı Zitlala bölgesinde 31 erkek ve 1 kadına ait kalıntıların toplu mezarlardan çıkarıldığını aktardı. Yetkililer, kalıntıların son 2 günde Pochahuixco köyünde bulunan 17 farklı kuyuda tespit edildiğini ifade eti. Olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir gözaltı olmadığı belirtildi.

Öte yandan, bu hafta içerisinde de Tixtla kasabasında da 9 kafası kesilmiş cansız beden bulundu. Yetkililer, bulunan cesetlerin Pochahuixco’da bulunan kafalarla eşleşip eşleşmediği araştırılıyor. Kalıntılar, incelenmek üzere başkente gönderildi. 


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