Meksika’da yetkililer, uyuşturucu tacirlerinin şiddetine maruz kalan bir bölgede toplu mezar buldu. Mezarda 32 cansız beden ve 9 kafa bulunduğunu aktaran yetkililer, suç çeteleri arasında savaşların yapıldığı Zitlala bölgesinde 31 erkek ve 1 kadına ait kalıntıların toplu mezarlardan çıkarıldığını aktardı. Yetkililer, kalıntıların son 2 günde Pochahuixco köyünde bulunan 17 farklı kuyuda tespit edildiğini ifade eti. Olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir gözaltı olmadığı belirtildi.

Öte yandan, bu hafta içerisinde de Tixtla kasabasında da 9 kafası kesilmiş cansız beden bulundu. Yetkililer, bulunan cesetlerin Pochahuixco’da bulunan kafalarla eşleşip eşleşmediği araştırılıyor. Kalıntılar, incelenmek üzere başkente gönderildi.