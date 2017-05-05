Mektebim, 51. kampüsünü Samsun’a açıyor

Mektebim Okulları, Türkiye genelindeki 51. kampüsünü Samsun’da 2017-2018 yılında faaliyete geçirecek. 160 okul, 30 bini aşkın öğrenci ve 6 bine yakın personeliyle eğitime katkı vermeye çalışan Mektebim Okulları, Samsun’un Atakum ilçesinde 10 bin 650 metrekare alan üzerine kurulacak ve bin 350 öğrenci kapasiteli hacmiyle eğitime katkı vermeye çalışacak. Mektebim Samsun Atakum Kampüsünün tanıtımı bugün özel bir otelde gerçekleşti.

Vali Şahin: “Özel okullar arttıkça, özel okullar arasındaki rekabet de artacak”

Özel okulların artmasıyla birlikte eğitimde rekabetin de artacağını ifade eden Samsun Valisi İbrahim Şahin, “2019 yılında bütün illerde ikili eğitimin bitirilmesi hedefleniyor. Biz bunu planladık. İrili ufaklı 80 farklı okul yaparsak, bu yapılırsa büyük 30 okula tekabül ediyor. Bu okulları yaparsak tekli eğitime geçebiliriz. Samsun’da çok özel okul açılıyor. Şu anda Samsun’da 97 tane özel okulumuz var. Bunun 27’si anaokulu, 19'u ilkokul, 20’si ortaokul ve 34’ü liselerden oluşuyor. Toplam 12 bin 944 öğrenci bulunuyor. Özel okullar arttıkça, özel okullar arasındaki rekabet de artacak. Bu özel sektörün olmazsa olmazıdır. Rekabet olmadığı zaman verim elde etmek zorlaşıyor. Özel okulları birbiriyle yarıştırırken, bir taraftan da devlet okullarıyla özel okulları da yarıştırmamız gerekiyor. Samsun’da yeni açılacak olan bu özel kampüsün eğitime katkı vermesini ve hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Yılmaz: “Mektebim’in Samsun’da özel bir üniversite açmasını isterim”

İlerleyen zamanlarda özel bir üniversitenin de açılması konusunda yardımcı olabileceğinin altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “İnsan hayatının en önemli varlıklarından birisi olan çocuklarımızın eğitimiyle ilgili bir organizasyonla birlikteyiz. Mektebim Eğitim Kurumları Samsun’a yatırım yapmaya başladı. Önümüzdeki sürelerde belki Mektebim üniversitesi de Samsun’da açılabilir. Bunu tüm içtenliğimle dilerim. Belediye başkanı olarak da bu konuda bize düşen bir şey olursa yapmaya hazırız. Samsun ortaöğretimde tekli eğitime geçti. Ama ilköğretimde tekli eğitime geçemedik. Samsun, 19 Mayıs 2019 günü ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı gibi önemli 2 tarihin arifesinde. Bu süre içerisinde yapacağımız işleri alt alta koyup işlerimizi yapacağız. Bunun da en üstüne Samsun’u 2019 yılına kadar tekli eğitime geçirmeyi koyduk. Milli Eğitim Müdürümüz, 16 derslikli, 30 okul yaparsak 2019’da İlköğretimde tekli eğitime geçebileceğimizi söyledi. Çocuklarımızın eğitimi için atılan bu adımın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Ümit Kalko: “Mektebim, eğitim sektöründen başka hiçbir sektörde yer almayacak”

Bütün kaynaklarını eğitime harcamaya söz vermiş bir kurum olduklarını vurgulayan Mektebim Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko, “1 okul açılır bin hapishane kapanır derler. Bir ülkenin gelişmiş ülke noktasına gelmesinin tek yolu eğitimden geçmelidir. Japonya, Hindistan gibi ülkeler savaş sonrasında harabe bir şekildeydi. Savaştan sonra birinci önceliği eğitime verdiler ve dünyanın en büyük devleri haline gelmiş durumdalar. Şu anda yüzde 7-8’lerde olan özel okul açma oranı, 2023 hedeflerinde yüzde 15 bandına ulaşacaktır. Bence bu yüzde 25 seviyelerine çıkabilir. Mektebim eğitim hayatına 2006 yılında İstanbul Avcılar’da özel eğitim kursuyla başladı. 2011 yılından itibaren de adını millet mekteplerinden alarak, Mektebim Okulları markası adıyla tamamen okul işlerine kanalize olmamızla perçinlendi. Biz okul işine yatırım yaptığımız zaman kendimize bir anayasa hazırladık. Anayasamız, Mektebim Anayasası olarak 4 maddelik bir kısa anayasa oldu. 1. maddemiz Mektebim, eğitim sektöründe var olduğu sürece vatanını milletini seven toplumun tüm kesimine eşit mesafede duracak. 2. maddemiz, Mektebim eğitimden kazandığını eğitime yatıracak. 3. maddemiz, Mektebim eğitim sektöründen başka hiçbir sektörde yer almayacak. 4. maddemiz de ilk 3 madde değiştirilemez, şeklinde oldu. Ülkemizdeki eğitim kurumlarında olması gereken de budur. Bizler vatansever, akıl ve bilim yolundan gidecek, dogmatik düşüncelerden arınmış, milli değerlerine sahip çıkacak bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Bizler bir okuldan mezun olduktan sonra fişlenen bir nesil yetiştirmek istemiyoruz. Bu kurumdan mezun olan bir çocuk, çağdaş, muasır medeniyetleri hedef edinecek, milli değerlere sahip çıkacak ve mutlaka vatansever olacak. Bunları barındırmayan nesilden vatan hainleri çıkar. Bunun örneğini 15 Temmuz’da gördük. Samsun’a açacağımız Mektebim Samsun Atakum Eğitim Kampüsü'nün hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Program, konuşmaların ardından Mektebim yöneticilerine Samsunspor formalarının hediye edilmesiyle son buldu.

Erdi Demür