Mektebim Fatsa Kampüsü tanıtıldı

Yeni eğitim-öğretim yılında faaliyete girecek olan Mektebim Fatsa Kampüs binasının tanıtıldığı ve Türkiye’de eğitim yatırımları, istihdam gibi eğitimin ekonomik boyutuna dair görüş ve önerilerin konuşulduğu toplantı bir otelde yapıldı.

“Biz Türkiye okuluyuz”

Mektebim Fatsa Kampüsü tanıtım töreninde konuşan Mektebim Kurucusu Ümit Kalko, “65. kampüsümüzü Fatsa ilçemize açıyoruz. Dünyada birçok önemli sorunun kaynağı eğitimdir. Biz eğitimcilere bu anlamda çok büyük işler düşüyor. Özel okullar olarak devletimizin işini kolaylaştırıcı eğitimin çıtasını yukarı çıkarıcı bir göreve sahibiz. Çok stratejik bir iş yapıyoruz. Ne kadar stratejik bir iş yaptığımız biraz da 15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra daha da ortaya çıkmış oldu. Bu darbeyi yapanlar nerelerden geçerek bu notlara geldiğini, İzmir’de özel bir okulla başladığını, daha sonra okullarını büyüttüklerini, sonrasında okullar içindeki yandaşlarını ve yoldaşlarını eğittiklerini, onlara eğitim verdiklerini ama vatan millet sevgisi vermediği için vatan haini çıktılar. Hep birlikte bunu gördük. Eğitim sektörü çok önemli ve stratejik bir sektördür. Veliler artık çocuklarını okullara gönderirken çok araştırıp öyle kullara çocuklarını veriyorlar. Mektebim Okulları kurulduğu günden bu zamana eğitimden kazandığını eğitime yatıran, eğitim dışında başka hiçbir yatırımlarını olmayan, vatanını, milletini seven toplumun tüm kesimlerini eşit seviyede duran siyasi partilerle, vakıflarla veya cemiyetlerle hiçbir ilişkisi olmayan, milli ve manevi değerlere sahip çıkan, akıl ve birim yönünden giden eğitim kurumudur. Dolayısıyla biz Türkiye okuluyuz. Biz hep eğitim tarafındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Çocuklarımıza bizler milli manevi duygularımızı özellikle aktarıyoruz. Çanakkale’ye giderek öğrencilerimizle oradaki ruhu anlara aktardık ve bu gezimize tam 14 bin öğrencimiz katıldı. Şimdi Çanakkale şehitliği bizim çok önemli bir yer teşkil ediyor. Manevi değerleri öğrencilerimize baştan veriyoruz ve hepsi vatanını, bayrağını ve milletini seven birer kişiler oluyorlar. Eğitim olmadan hiçbir şey olmaz. Bu anlamda eğitime en çok önem veren kurumlarını başında biz geliyoruz” dedi.

Kalko, Mektebim Fatsa Kampüsü hakkında şu bilgileri verdi: "Kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu, dans salonu, buz pisti, branş derslik ve laboratuvarları, kütüphane, konferans salonu, cep sineması, 3D laboratuvarı, teknolojik sınıflar, dırama dersliği ve satranç dersliği yer alacak.”

Mektebim Kurucusu Ümit Kalko’nun konuşmasının ardından Fatsa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet Ancaza, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Çoruh, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı ve Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ilçeye yatırım yapan Mektebim Okulu yöneticilerine teşekkürlerini ilettiler.

Toplantı günün anısına çekilen toplu fotoğraf ile son buldu.

Ahmet Altay