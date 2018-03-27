Mektebim Okulları Edremit Kampüsü lansmanı yapıldı

Tanıtımda konuşan Mektebim Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko “Çanakkale Şehitliğini görmeyen, bu ülkenin ne kadar zor şartlarda kurtuluş savaşı mücadelesinden geçtiğini görmeyen, Atatürk’ünü anlamayan. O süreçleri çok iyi bilmeyen bir neslin çok kolay kazanma; kolay bulma; kolay harcama özelikleri ortaya çıkar. İşte bakın Çiftlik Bank diye bir kavram çıktı. İnsanlar kolay para kazanmaya çalışıyorlar.”dedi. Mektebim hakında bilgi veren Kalko “Dolayısıyla anaokulundan, üniversiteye kadar devam edecek olan ve yurt dışında da okuma zinciri açarak vatansever bir Türk eğitim markasının bayrağını dalgalandırmak isteyen bir eğitim kurumuyuz.”dedi

61 kampüs, 204 okul, 30 bin öğrenci ve 6 bin personeli ile Türkiye’nin yükselen eğitim markası Mektebim Okulları Balıkesir’in Edremit ilçesinde 11 bin metrekare toplam alana sahip bin 200 kişilik anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisenin bulunacağı yeni eğitim kampüsü çalışmalarını düzenlediği lansman ile tanıttı. Mektebim Edremit Kampüsünde kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu, dans salonu, buz pisti, branş derslik ve labaratuvarlar, kütüphane, konferans salonu, cep sinema, 3D labaratuvarı, teknolojik sınıflar, drama dersliği ve satranç derslikleri olacak.

Mektebim Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko lansmanda yaptığı konuşmada “Bizler eğitimci olarak siyasetin tamamen dışındayız. Bizler vatanını, milletini seven, toplumun tüm kesimine eş mesafede bulunuyoruz. Ama tabii ki söz konusu olan darbe kalkışmasından neler çıkartığım konusuna gelecek olursak; darbe kalkışmasını yapanların kimler olduğuna baktığımızda hepsi eğitimli insanlardı. İçlerinde eğitimsiz hiç kimse yoktu. Orgenaral vardı. Korgeneral vardı. Mühendisler vardı. Çok değişik sektörlerden eğitilmiş insanlar vardı. Ama onlarda ne yoktu? Vatan sevgisi yoktu. Demek ki sadece eğitim vererek değil de aynı zamanda vatan, millet, bayrak sevgisi aşılayarak eğitimi desteklememiz lazım.”dedi.

Ümit Kalko Çiftlik Bank örenğini vererek “Ne yapmamız lazım? Ama keşke benim elimde olsa, yetkim olsa Çanakkale Şehitliğini gezmeyen bir tane öğrenci kalmamasını isterim. Çanakkale Şehitliğini görmeyen, bu ülkenin ne kadar zor şartlarda kurtuluş savaşı mücadelesinden geçtiğini görmeyen, Atatürk’ünü anlamayan. O süreçleri çok iyi bilmeyen bir neslin çok kolay kazanma; kolay bulma; kolay harcama özelikleri ortaya çıkar. İşte bakın Çiftlik Bank diye bir kavram çıktı. İnsanlar kolay para kazanmaya çalışıyorlar.” dedi.

Eğitimcilerin ilk görevinin vatan sevgisi olduğunu hatırlatan Kalko “Vatanına milletine bağlı, nesiller yetiştirmek birinci görevimiz. Eğitimli, girişimci nesiller yetiştirmekte ikinci görevimiz.”dedi.

Mektebim Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko Edremit Kampüsü hakkında bilgi verdi. Kalko“İyi bir eğitim iyi bir eğitim ortamında verilir düsturuna çok inanıyorum. Bu güne kadar Edremit’te belki bulunduğumuz ortamda bunu layıkıyla sağlayamadık. Ama inşallah bundan sonra yeni kampüsümüzde bunu sizler ile beraber paylaşacağız. Çocuklarımız ile beraber paylaşmış olacağız. Yeni kampüsümüzde görsellerini gösterdik ama biraz ayrıntısına girersek. Yaklaşık 350 kişilik bir konferans salonumuz olacak orada. Tam teşekküllü bir kapalı spor salonumuz olacak. Yarı olimpik yüzme havuzumuz, bu pateni alanımız, butik sınıflardan, bir çok atölyelere varana kadar A’dan Z’ye herşey tasarlanmış vaziyette. Bizim sıfırdan okula göre dizayn edilmemiş tek okulumuz burası kalmıştı. Türkiye’de 65 kampüsümüz içinde. Bu sene de bunu tamamlamış olacağız.

Mütehait ile yaptığımız anlaşma doğrultusunda şu andaki süreçte her hangi bir aksayan durumumuz yok. Şu anda buranın dışında 12 tane daha şantiyemiz var. Bu 12 şantiyenin tamamı aynı zamanda aynı seviyede ilerlemekte. Temmuz sonunda da inşaatımız tamamlanmış olacak.”dedi.

Mektebim okullarını hedeflerini açıklayan Ümit Kalko “Bundan sonra neler bekliyor Mektebim’i? Mektebim öğrencilerini ne gibi imkanlar bekliyor? Şu anda 65 kampüsümüz vardı. Biz üç yıl içerisinde Türkiye’nin, beş yıl içerisinde dünyanın en büyük eğitim kurumu olmak istiyoruz. Bazen hızlı büyümeler insanları korkutur. Velilerimizde acaba bu kadar hızlı büyüyünce eğitim kalitesi düşer mi? Diye kaygılanabilirsiniz. Bu işler tamamıyla temeli sağlam atılmasıyla alakalı işlerdir. İnşaatta böyledir. Temeli çok sağlam atarsanız, kaç kat çıktığınızın bir önemi yoktur. Bu bağlamda bizlerin eğimi sistemi oturdu. Bizler 125 kampüse kadar bu yapıyı büyütmek istiyoruz.”dedi.

Mektebim markasını yurt dışına taşımak istediklerini belirten Ümit Kalko “Ömüzüdeki dönem Türkiye’deki bir eğitim markasının bayrağını Londra’da dalgalandırmış olacağız. İnşallah Londra’da da yeni kampüsümüzün açılışını gerçekleştireceğiz. Yakın bir zamanda inşaatına başlayacağımız İstanbul’da ki Mektebim Üniversitesi ile de tüm projelerimizi taçlandırmak istiyoruz. Dolayısıyla anaokulundan, üniversiteye kadar devam edecek olan ve yurt dışında da okuma zinciri açarak vatansever bir Türk eğitim markasının bayrağını dalgalandırmak isteyen bir eğitim kurumuyuz.”dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu “Özellikle eğitime yapılan yatırım son derece önemli. Gelecek, çocuklarımızda, gençlerimizde. Cumhurbaşkanımızın, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine bu günün çocukları bu günün gençleri mutlaka ulaştırcak. Onların bizlerden daha fazla donanımlı, her konuda sadece bilim ile değil, fende, teknolojide, sporda ve sanatta bizden çok daha fazla bir şekilde donanımlı yetişmeleri lazım.”dedi.

Daha sonra törene katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Edremit Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ve davetliler hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra çok sayıda davetli ve protokol lansman için hazırlanan kokteylde sohbet etme ikmanı buldular.

Emrah Elmas - Bekir Terzioğlu