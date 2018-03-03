Mektebim Okulları Elazığ Kampüsü tanıtıldı

Elazığ'da Mektebim Okullarının 2018-2019 eğitim-öğretim yılında hizmete girecek yeni kampüsünün tanıtım toplantısı bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Mektebim Okulları kurucusu Ümit Kalko’nun yanı sıra, Belediye Başkan Vekili Yusuf Dumandağ, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Elazığ'da açılması planlanan kampüsün tanıtımı slayt eşliğinde yapıldı.

Eğitimin dünyadaki bütün sorunları çözebilecek yegane varlık olduğunu belirten Mektebim Okulları kurucusu Ümit Kalko, “Şu anda yapılan istatistiklere göre dünyada başarılı olmuş gelişmiş ülkelerin üç şeye fazlasıyla sahip olduklarını belgelendirmişler. İyi bir eğitime, markalara ve teknolojiye. Aslında eğitimden sonra gelen marka oluşturmak ve teknolojiye sahip olmakta yine birebir eğitimle ilgilidir. Bu bağlamda hangi yere çıkarsak çıkalım yine eğitim olmadan gelişmişlik seviyesinin hiçbir suretle artırılamayacağını görebiliyoruz” dedi.

Türkiye’de eğitim sektörü konusunda son yıllarda özel okullara verilen teşviklerin arttığını aktaran Kalko, “Vatandaşlarımızın eğitim noktasında daha da bilinçlenmesi ve özellikle orta sınıf ailelerin ekonomik yönden daha da güçlenmesiyle beraber özel okulların hem arzı hem de talebi artmış durumda. Bu bağlamda bizde Mektebim olarak Türkiye’de 60’ın üstünde kampüste 35 bine yakın öğrencimizle birçok şehirde bayrağı dalgalandırmaktayız. Eğitim kurumlarının hassas durumları vardır. Eğitim kurumları çok stratejik yerlerdir. Eğitim kurumu sahibi olduğunuz zaman mutlaka o eğitim kurumunun anayasasını belirlemek zorundasınız ve biz bunu belirlerdik. Dört maddeden oluşan kısa bir anayasa. Bu bir nevi Mektebim'i sizlere tanıtmak açısından da önemli. Mektebim anayasasının birinci maddesi; bizler vatanını, milletini seven, toplumun tüm kesimlerine eşit mesafede duran bir eğitim kurumu olacağız. Madde iki; eğitimden kazandığını eğitime yatıran bir eğitim kurumu olacağız. Madde üç; eğitim dışında başka bir sektöre yatırımımız olmayacak. Madde dört; bizim 82 anayasamızda olduğu gibi yukarıdaki ilk üç madde değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Biz sadece eğitimle uğraşıyoruz. Biz tüm kesimlere eşit mesafedeyiz. Bizim herhangi bir tarafımız yok. Bizler vatanımızı milletimizi seviyoruz” diye konuştu.

“Bayrağımıza sahip çıkan nesiller yetiştirmek istiyoruz”

Atatürk’ün koyduğu akıl ve bilim yolundan gittiklerini ifade eden Kalko, “Bizler bayrağımıza sahip çıkan nesiller yetiştirmek istiyoruz. Bu uğurda da yatırımlarımızı hızlandırmış vaziyetteyiz. Üç yıl içerisinde Türkiye’nin, 5 yıl içerisinde de dünyanın en büyük eğitim kurumu olma iddiamız var. Bu manada yatırımlarımıza hem yatay hem dikey manada ciddi şekilde hız vermiş durumdayız. Bazen bize ‘kısa sürede hızlı büyümüş olmanızın bir takım sıkıntıları olmuyor mu, eğitimde bir takım olumsuz yansımaları olmuyor mu’ diye soruyorlar. İçimizde belki inşaat sektörüyle uğraşan vardır. Bir inşaatın temeli sağlam atılırsa kaç kat çıktığının bir önemi yoktur. Bizim de sırf genel merkezimizi bundan 7 yıl öncesine kadar 250 kişi çalıştırdık ki bugünlere daha sağlam, daha sağlıklı bir şekilde ilerleyebilelim diye. Bu bağlamda biz eğitime çok ciddi yatırımlar yaptık. Ar-Ge birimimize çok ciddi yatırımlar yaptık. Kısa sürede açacağımız yeni kampüslerle Türkiye’de Mektebim bayrağının dalgalanmayacağı bir şehir kalmasın istemiyoruz. Şu anda Mektebim Türkiye’nin birçok yerinde var. Şırnak Cizre’de varız, Diyarbakır’da varız. İnşallah bu sene Elazığ’da olacağız. Ağrı’da şu anda okulumuz açılmak üzere. Ankara, İstanbul, Manisa, Balıkesir, Antalya, Adana, Eskişehir, Konya, Kayseri, Ordu, Samsun, Trabzon illerinde varız. Bizler 2019 itibari ile artık vatansever bir eğitim kurumu olarak Mektebim bayrağını yurtdışına taşımaya karar verdik. İlk kampüsümüzü Londra’da açacağız. Şu an inşaat çalışmaları başladı” şeklinde konuştu.

Eğitim kurumlarının çok stratejik kurumlar olduğunu dile getiren Kalko, “Bizlerin vatanını, milletini seven ve eğitimli nesiller yetiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çok yakın bir zamanda ülkemiz bir darbe kalkışması yaşadı. İşin siyasi kısımları bizim konumuzun dışındadır ama tabi ki ülkemize karşı yapılmış bir darbe kalkışmasında bir tarafta olmadan da yapamıyoruz. Tabii ki bu hain bir saldırıydı. İşin siyasi kısmı ayrı bir konu bu darbeyi kimler yaptı. Bu darbeyi yapan insanlar içerisinde siz hiç eğitimsiz bir insan gördünüz mü, hepsi eğitimliydi. Orgeneraller, Korgeneraller, mühendisler, mimarlar hala oluk oluk bir çok kişi ihraç ediliyor. Birçok kişi çok değişik pozisyonlarda saklanmış duruyor. Hepsi eğitimli ama vatan haini çıktılar. Demek ki sadece eğitim vererek biz vatansever nesiller yetiştiremeyiz. Bizler vatan ve millet sevgisi bayrak sevgisini vermeden sadece eğitim verirsek işte böyle başımıza büyük felaketler açabilen nesiller doğurmuş olabiliriz” ifadelerini kullandı.