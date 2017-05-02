Mektebim Okulları, Çukurova Bilfen ve 100. Yıl kampüslerinde TEOG ile YGS sınavlarında ve spor faaliyetlerinde 2016-2017 eğitim öğretim yılında dereceye giren öğrencilere düzenledikleri törenle kupa, plaket ve madalya verdi.

“Yurt dışında bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz”

Bilfen Kampüsü’nde İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan programın açılışında konuşan Başkan Ümit Kalko, Mektebim okullarının kısa zaman içerisinde yurt dışında da faaliyet göstereceğini kaydetti. Kalko, “Bu başarıların devamının sağlanması için bizler var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye genelinde 51 kampüsümüzde 30 bin öğrencimize 6 bin çalışanımızla hizmet vermekteyiz. İnşallah bundan sonraki süreçlerde Mektebim’in vizyonu çok açık. Mektebim kısa vadede açacağı kampüsleri ile Türkiye’nin en büyük eğitim zinciri olma yönünde ilerleyen bir kurum. Yine İstanbul’da çalışmalarına başlamış olduğumuz Mektebim Üniversitesi ile çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yurt dışında bir Türk eğitim markasının bayrağını dalgalandırmak adına da şuanda Türkiye Maarif Vakfı ile görüşmelere başladık” dedi.

“Yaşamda da birinci olma iddianız olsun”

Öğrencilerin sadece sınavlarda değil yaşamlarında da hep birinci olması gerektiğini ve bunun için çalışma yapmalarının önemli olduğunu kaydeden Kalko, daha sonra şunları söyledi:

“Sadece sınavlarda başarılı olan nesiller yaşamlarında başarılı olmayabilir. Yaşamı kaçırmadan sınavının önemini bilmemiz gerekmekte. Çok yakın bir zamanda elime geçen çalışmada uzun yıllar evvel okul zamanlarında sınavlarda hep birinci gelen öğrencilerin yıllar sonra yaşam başarısı düşük olmuş. Ben inanıyorum bütün kampüslerimiz ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bütün okullarda ki birincilerimiz yaşamda da birinci olmak iddiasında olsunlar.”

“Vatansever bir nesil olmanızı istiyoruz”

15 Temmuz darbe girişiminden sonra eğitimde ki önceliklerini değiştirdiklerini anlatan Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko, “Vatansever bir nesil yetiştirmek boynumuzun borcu. Vatansever bir nesil olmadan hiçbir şey hiçbirşeyi tamamlayamıyor. Söz konusu vatan hainliği yapanların tamamına yakını eğitimli insanlardı. Ama vatanseverlik olmadan eğitimli olmak çok tehlikelidir bunu gördük. Bizler, siz öğrencilerden vatansever bir nesil olmanızı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Eğitim aile zoruyla olmaz”

Daha sonra konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek ise eğitimin her şeyin başında geldiğini belirtti. Akyürek, “Eğitim her şeydir. Eğitimin önemi önce kendinizle barışık, sonra ailenizle, sonra toplumla barışık olmanızı, sonra da al bayrağa sevdalı olmanızı temin eder. Güzel gören güzel düşünür. Olayları iyi analiz eden iyi fiiliyatlarda bulunur. Onun içindir ki eğitim sadece velilerin zorlaması ile yapılan bir icraat değildir” diye konuştu.

“Bizler bu grur tablosundan gurur duyuyoruz”

Mektebim Çukurova Bilfen Okulları’nın gurur tablosunun Adana’ya yakıştığını ifade eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Çukurova ilçemiz birçok ölçüt baz alınarak yapılan bütün araştırmalarda Türkiye’nin en gelişmiş ikinci ilçesi konumunda. Başta Mektebim Çukurova Bilfen okulları olmak üzere ilçemizde çok değerli eğitim kurumlarımız var. Gurur tablosu Adanamıza yakışan bir sonuç. Bizler bu gurur tablosundan gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki bu eğitim kurumumuz daha çok uzun yıllar Türkiye’ye hizmet edecek ve ülke yönetiminde söz sahibi olarak yetişecek gençlerimizin eğitime katkı sunmaya devam edecek” dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar da bu derecelerin Adana için çok önemli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve öğretmenler tarafından dereceye giren öğrencilere kupa, plaket ve madalya takdim edildi. Tören, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Umutcan İşledici