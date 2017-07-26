Melahat Aydın: "Bu sene hem ligde hemde Avrupa'da hedeflerimize ulaşmak istiyoruz"

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mersin ekibi, bu yılda yeni sezona iddialı hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl ligde oynadığı 26 maçta 12 galibiyet, 14 mağlubiyet alan Güney ekibi, ligi 38 puanla 7. sırada tamamlamıştı. Ligde oynadığı maçlarda rakip potaya bin 806 sayı atan turuncu beyazlı ekip, potasında bin 874 sayı gördü. Euroleague'de ise Fenerbahçe'nin de olduğu A Grubu'nda mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, 14 maçta sadece 2 galibiyet alarak grubu 7. sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda etmişti. Bu yıl Mayıs ayında transfer çalışmalarına başlayan ve çalışmalara devam eden Mersin ekibi, hem ligde hemde Avrupa'da iddialı. Ligde ilk 5 hedefi olan Eurocup'da ise yarı final veya final oynamak isteyen Çukurova ekibi, güçlü bir kadro kuruyor.

"Geçen yıl bizim için iyi geçmedi"

Takımın son durumu ve hedefleriyle ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Genel Menajer Melahat Aydın, geçen sene hem ligde hemde Avrupa'da tam anlamında istediklerini yapamadıklarını dile getirdi. Ligde play-off, Avrupa'da ise gruptan çıkma hedefiyle lige başladıklarının kaydeden Aydın, "Ligde ilk 8 içinde kalarak play-off oynamaya hak kazandık. Yani bu hedefimize kavuşmayı başardık. Kadınlar Euroleague'de ise grupta ilk 4 içinde yer alıp bir üst tura çıkmak istiyorduk. Ancak grubu istediğimiz yerde bitiremedik. Geçen sezon özellikle 3 yabancımız, 2 Türk oyuncumuzun geçirmiş olduğu sakatlıklardan dolayı oyuncu sıkıntısı çektik. Birçok maçta eksik kadro ile mücadele ettik. Buda tabi ki hem lige hemde Euroleague'e yansıdı. Ama ligde yine play-off'a kalmayı başardık. Aslında kadro sıkıntımıza rağmen bunu yakalamış olmamız büyük bir başarı. Play-off'da Fenerbahçe ile eşleştik ve ilk turda elendik. Bizim için geçen yıl şansız ve iyi bir sezon olmadı ama ligi 7. sırada bitirip Avrupa'da bu yıl mücadele etmemiz güzel oldu" diye konuştu.

"1 Türk, 3 yabancı oyuncu alarak transfer çalışmalarımızı tamamlayacağız"

Transfer çalışmalarından da bahseden Aydın, "Mayıs ayından itibaren transfer çalışmalarına başladık. 3 tane Türk oyuncu transfer ettik. Bir tanesi geçen sene bizim takımımızda bulunan Gülşah Gümüşay. Geçen yıl Hatay'da oynayan, önceki yıl bizim takımımızda bulunan Tuğba Oral'ı transfer ettik. Deniz Çolakoğlu Galatasaray'dan aldık. Yine Gizem bizim oyuncumuzda aynı zamanda gençlik takımı oyuncumuzla anlaştık. Betül Erkoyuncu'da aynı şekilde iki takımımızın oyuncusu. Sasa Cadjo ile anlaştık. Geçen yıl İstanbul Üniversitesi'nde oynuyordu, şutör bir oyuncu. Aynı zamanda Sırbistan Milli Takımı'nın forvetlerinden birisi. Şu anda transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bir Türk oyuncu ile daha anlaştık. Bir kaç gün içinde oda takımımıza katılınca açıklayacağız. Bundan sonra bir Türk ve 3 yabancı oyuncu daha alacağız. Şu anda 2 yabancı oyuncuyla görüşmelerimiz sürüyor. Maçlarımız 7 Ekim'de başlayacak ve bu süreçte transfer çalışmalarımızı tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

"Avrupa'da yarı final veya final oynamak istiyoruz"

Hedefleriyle ilgili de bilgi veren Aydın, "Hedefimiz yine ligde play-off. Tabi bunu yaparken ligi ilk 5'de tamamlamak istiyoruz. Bunu da başarabileceğimize inanıyorum. 4 Temmuz'da Eurocup kura çekimimiz vardı. Orada Enisey Krasnoyarsk, Good Angels Kosice ve MBK Ruzomberok takımlarıyla eşleştik. Bu grubu geçebileceğimize inanıyorum. Rakiplerimizi yenebileceğimiz rakipler. Mesafeler biraz uzak ama rakiplerimizi yenebileceğimiz düşünüyorum. Avrupa'da hedefimiz ilk önce grubu geçip, ardından gidebileceğimiz yere kadar gitmektir. Avrupa'da yarı final ve final yine hedefimiz. Bunu da başarabilecek bir kadro kuruyoruz. Eminim başarırız" ifadelerini kullandı.

Koray Ünlü