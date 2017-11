Melahat Aydın: 'Maçın bu kadar zor olacağını biliyorduk'

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne zorlu rakiplerle oynadığı maçlarla başlayan Mersin Büyükşehir Belediyespor, 4 maç sonunda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Lige Galatasaray deplasmanında başlayan Mersin ekibi, bu maçı 82-73 kaybetti. Ligin ikinci maçında bu sefer de Fenerbahçe ile karşılayan Güney ekibi, bu maçtan da 64-55 mağlup oldu. 3. hafta maçında ise deplasmanda Orman Gençlik ile karşılayan turuncu-beyazlı ekip, müsabakayı 68-61 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini aldı. Geçtiğimiz hafta evinde Çukurova derbisinde Adana ASKİ'yi 76-63 yenen Mersin, ligde üst üste 2. galibiyeti elde etti. Bu hafta yine evinde Bornova Beckerspor ile karşılaşacak olan Mersin ekibi, bu maçı da kazanıp galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Avrupa'da ilk mağlubiyetini aldı

Ligin yanı sıra Kadınlar EuroCup'ta da mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor, grup maçlarına fırtına gibi başladı. Grupta oynadığı 3 maçtan da galip ayrılan turuncu beyazlı ekip, ilk mağlubiyetini dün yaşadı. Slovakya deplasmanında Good Angels Kosice ile karşılaşan Güney ekibi, normal süresi 71-71 biten maçı 89-87 kaybetti. 7 puanla liderliğini sürdüren Mersin ekibi, gruptaki 5. maçını grubun son sırasında yer alan MBK Ruzomberok ile kendi evinde oynayacak.

"Gruptan rahat çıkacağımızı düşünüyorum"

Takımın genel durumuyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Büyükşehir Belediyespor Genel Menajeri Melahat Aydın, bu yıl Avrupa'da gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini belirterek, "Gerçekten bir yarı final yada final oynamak istiyoruz. Grup maçlarımıza çok iyi başladık. Grupta oynadığımız ilk 3 maçımızı kazandık. Tabi her şeyin bitmediğini daha önümüzde 3 maç olduğu söylemiştik. Nitekim dün deplasmanda Good Angels Kosice ile karşılaştık. Maçın böyle zor olacağını, kıran kırana geçeceğini biliyorduk. Tamda bizim beklediğimiz gibi bir maç oldu ve her dakikası nefes nefese geçti. Maçın başından sonuna kadar her iki takımda kazanmak için elinden geleni yaptı. Gerçekten güzel bir mücadele oldu. Maçın normal süresi de zaten 71-71 bitti. Uzatma dakikalarında da kıran kırana mücadele devam etti. Maçın kırılma anlarında rakibimiz sayı buldu ve maçı 2 sayılık bir farkla kazandı. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Kazansaydık çok iyi olacaktı ama olmadı. Tabi bu sonuçta maç kazanmakta var kaybetmekte. Grupta 2 maçımız kaldı. Bu maçlarımızı kazanıp gruptan rahat çıkacağımızı düşünüyorum. İnşallah bu yıl Avrupa'da hedeflerimize ulaşacağız" diye konuştu.

"Ligde de galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz"

Bu yıl lige zorlu maçlarla ve mağlubiyetlerle başladıklarını vurgulayan Aydın, "Bir taraftan Avrupa'da mücadele ederken aynı zamanda ligde de mücadelemizi sürdürüyoruz. Lige Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarıyla başladık. Ligin belkide en iyi 2 takımıyla karşılaştık. Zaten ligin ilk maçlarının verdiği bir zorluk olur hep, üstüne birde böyle zor rakipler olunca bu maçlardan mağlubiyetler aldık. Ancak takımımız bu 2 maçtan aldığı mağlubiyetleri kısa sürede unuttu ve ligde oynadığımız Orman Gençlik ve Adana ASKİ maçlarından galibiyetle ayrıldık. Bizim için bu galibiyetler önemliydi. Tabi şimdi bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bu hafta yine evimizde oynayacağız. Bornova Beckerspor ekibi her ne kadar ligde 4 maçta 4 mağlubiyet alsa da iyi bir takım. Onlarda ilk galibiyetlerini alıp, bir nefes almak isteyeceklerdir. O yüzden bizi evimizde yine zorlu bir maç bekliyor. Biz takımımıza güveniyoruz. İnşallah bu maçı yenerek hem galibiyet serisini sürdürürüz hemde Avrupa'da aldığımız mağlubiyeti unuturuz. Mersinlileri de hafta sonu oynayacağımız maçta bize destek vermeye bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Koray Ünlü