Melania Trump'ın uçağında dumanlar yükseldi acil iniş yaptı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın uçağı mekanik bir sorun sebebiyle Maryland'deki Andrews Askeri Üssüne acil iniş yaptı. Trump'ın sözcüsü Stephanie Grisham yaptığı açıklamada, “Her şey yolunda ve herkes güvenli” dedi. Uçak kalktıktan 10 dakika sonra kokpitten dumanların yükseldiği ve bir yanık kokusu alındığı bunun üzerine acil inişin gerçekleştirildiği açıklandı. Uçakta bulunan gazeteci Steven Portnoy sosyal medya sitesi Twitter üzerinden, “Kalkıştan kısa bir süre sonra, dumanlar artabilir diye önlem olarak bize ıslak havlular verdiler” açıklamasında bulundu.

Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Alex Azar ile Philadelphia'daki Thomas Jefferson Üniversitesi Hastanesi'nde bir etkinliğe gidiyordu. Grisham, olayın ardından yaptığı açıklamada, “Seyahat planlarını değerlendirdiklerini” söyledi.