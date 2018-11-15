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Melania Trump'la tartıştı, görevinden oldu

Melania Trump'la tartıştı, görevinden oldu
Melania Trump'la tartıştı, görevinden oldu

First Lady Melania Trump ile tartışan ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Mira Ricardel görevinden ayrıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders tarafından yapılan açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Mira Ricardel'in Beyaz Saray yönetiminde yeni bir göreve geçmek için ayrıldığı bildirildi. Sanders, Ricardel'in Başkan Trump'a hizmet etmeye devam edeceğini söyledi. Melania Trump, daha önce yaptığı açıklamada Ricardel'in artık Beyaz Saray'da hizmet etme onurunu hak etmediğini ifade etmişti. 

Melania Trump ve Ricardel'in Ağustos ayında Afrika gezisi sırasında tartışmıştı. ABD medyasına göre, First Lady ve Ricardel uçaktaki oturma düzeni ile alakalı tartıştı. Melania Trump yolculuk sırasında medyaya verdiği röportajda White House'da güvenmediği insanların olduğunu söylemişti.  

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