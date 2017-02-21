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Melbourne'de AVM'nin üzerine uçak düştü: 5 ölü

Avustralya'nın Melbourne kentinde charter uçağının alışveriş merkezinin üzerine düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Melbournede AVMnin üzerine uçak düştü: 5 ölü

21 Şubat 2017 11:04

Avustralya’nın Melbourne kentinde bir charter uçağı alışveriş merkezinin üzerine düştü. Olayda 4 Amerikan vatandaşı ve Avustralyalı pilot hayatını kaybetti. Charter uçuş yapan uçağın motor arızası nedeniyle Essendon Havaalanı'nda kalkış yaptıktan bir süre sonra düştüğü ifade edildi.

Yaşanan olayda uçakta yer alan kişiler dışında can kaybı yaşanmadı. Avustralya Nakliye Güvenliği Bürosu yaptığı açıklamada, yerel saatle 09.00'da gerçekleşen kazanın ardından Beechcraft B200 tipi uçağı incelemeye aldıklarını belirtti. Mike Cahill adlı tanık, uçak düştükten sonra patlama meydana geldiğini, yaklaşık 30 metreye kadar duman ve ateşin yükseldiğini söyledi. Yaklaşık 60 itfaiye eri de çıkan yangını kontrol altına almaya çalıştı.

Spotlight şirketinin sözcüsü ise uçağın depoya düştüğünü ancak tüm personelin güvende olduğunu açıkladı. ABD elçiliği açıklamasında ise Tasmanya'nın Kral Adasına giden 4 yolcunun ABD vatandaşı olduğunu doğruladı.

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, kazada hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduğunu belirtti. 

Etiketler: avm, Charter uçuşu, Melbourne


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