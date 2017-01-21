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Melih Ecertaş: Bu saldırılar bizi yıldıramaz

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş AK Parti İstanbul İl Başkanlığına düzenlenen terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada AK Parti Gençlik Kolları olarak bizi kesinlikle korkutamaz, yıldıramaz. Bilakis partimize ve ülkemize bağlılığımızı artırır” dedi.

Melih Ecertaş: Bu saldırılar bizi yıldıramaz

21 Ocak 2017 19:27

Adalet ve Kalkınma Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş,dün gece AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na düzenlenen terör saldırısına ilişkin gençlik kolları üyeleri ile bu akşam saatlerinde partisinin Sütlüce’deki İl Başkanlığında gazetecilere saldırı hakkında basın açıklaması yaptı.

Saldırının yaşandığı odada açıklamalarda bulunan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, “Dün akşam İstanbul İl Başkanlığımıza, gençlik kolları katımıza menfur bir saldırı meydana geldi.Yapılan bu saldırıyı lanetliyoruz. Hangi siyasi parti olursa olsun ayrım gözetmeden terör ve terör saldırısına birlikte duruş sağlanması ve gerekli tepkilerin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. AK Parti Gençlik Kolları olarak bizi kesinlikle korkutamaz, yıldıramaz bilakis partimize ve ülkemize bağlılığımızı arttırır. Özellikle dün akşam burada, İstanbul İl teşkilatımız referandum öncesinde sandık üyelerini dinamik tutmak adına programlar gerçekleştiriyoruz. Dün akşam başka bir yerde bu çalışmayı sürdürürken burada kimse yoktu çok şükür. Büyük bir facianın eşiğinden döndük .Bu saldırının hangi siyasi partiye yapılırsa yapılsın kınanması gerektiğini düşünüyorum. Lav silahının kurşunu İstiklal Marşımızın tam ortasına isabet etti. İlginçtir isabet ettiği yerde ‘Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal’ mısrası yer almaktadır. Dolayısıyla tüm teşkilatımızla dün akşamdan sonra daha fazla birbirimize kenetlendik” dedi.

Olaya Türkiye’de sadece bir siyasi parti olarak bakmadıklarını kaydeden Ecertaş, sözlerine şöyle devam etti: “Bu tür saldırılar bizi daha çok birleştirir, daha çok bütünleştirir. Türkiye’de sadece bir siyasi parti olarak bakmıyoruz konuya Türkiye’nin tüm gençleri için bakıyoruz, dolayısıyla biz gençler asla herhangi bir oyuna herhangi bir şiddeti içeren oyuna gelmeyeceğiz. Ve Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi istedikleri kadar lav silahıyla saldırsınlar biz bu yola her şeyimizi koyduk.“

Sadık Kahraman - Ufuk Kıvık

Etiketler: AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecert, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, terör saldırısı


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