Türkiye’nin 81 ilinden gelen AK Parti medya tanıtım sorumlularına Başkan Gökçek, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda “15 Temmuz Destanı” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, milletvekilleri ve Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın da konuk olduğu sunumda sözlerine, “15 Temmuz’u Ankara’nın gözüyle anlatmak istiyorum” diyerek başlayan Başkan Gökçek, darbe girişiminin yüzde 80-90’ının Ankara’da yaşandığına dikkat çekti. Gökçek, “Ama medyanın merkezi İstanbul’da olduğu için görüntüler daha çok oradan çekildi ve sanki en büyük olay İstanbul’da yaşanmış gibi oldu” diye konuştu.

Ankara’da; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TÜRKSAT, TRT, Çankaya’daki Başbakanlık Köşkü, TBMM, Genelkurmay önünün bombalandığını, silahlarla tarandığını ve tanklarla işgal edilmeye çalışıldığını anlatan Gökçek, “Kızılay Meydanı zaten tam bir cenk meydanına döndü. Yani, Ankara’da 10-11 merkezde darbe girişimi yaşandı” dedi.

Ankara’nın başarısız olması durumunda Türkiye’de bir iç savaşın çıkabileceğine dikkat çeken Gökçek, “Ankara çok büyük bir mücadele verdi. Halk, polis, belediye ve teşkilatımız el ele vererek çok büyük bir başarı elde edildi” ifadelerini kullandı.



Meydanlara davet, salondan büyük alkış aldı

Sunumunda Zaman gazetesi tarafından darbe girişiminden tam 9 ay 10 gün önce yayınlanan ve bir çocuğun doğuşunu anlatan “Subliminal reklam” (Zihin altını etkileyen) görüntülerine de yer veren Gökçek, o kara gecede bizzat yaşadıklarını da kısaca dinleyicilere anlattı. O gece devamlı olarak televizyonlara bağlandığını vatandaşların meydanlara çıkmasını için tweetler attığını, belediye çalışanlarını sürekli koordine ettiğini ifade eden Başkan Gökçek, ilk tweetini saat 23.07’de attığını ve 850 bin tıklanma rekoru kırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dışında o gece 3 kişinin canlı yayına katıldığını bunlardan birinin de kendisi olduğunu kaydeden Gökçek, diğerlerinin de Başbakan Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci olduğunu ifade etti.

Başkan Gökçek’in, kendisinin saat 11.24’te Beyaz TV’de ilk canlı yayına çıkarak, halkı meydanlara çağıran kişi olduğunu söylemesi salondan büyük alkış aldı.

Ankara’daki kritik noktalara vatandaşları yönlendirmesinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi araçlarının da tanksavar görevi gördüğünü, buraların hainlerden temizlenmesinde büyük rol üstlendiğini görüntüler eşliğinde bildiren Gökçek, “Şimdi bir müze yapacağız ve buraya konulacak 57 araç, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde hasar gören araçlardan oluşacak” dedi.

“Vatandaşlarımız destan yazdı”

“Gerçekten vatandaşlarımız tanklara karşı çok büyük destanlar yazdı” diyen Gökçek, son olarak da darbe girişiminin ardından tutulan demokrasi nöbetlerine ilişkin görüntüleri izleyenlere gösterdi.

Ankara’da 25 gün boyunca aynı coşku ve heyecanla tutulan nöbetlerin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile birlikte sürdüğünü anlatan Başkan Gökçek, bu nöbetlerin ardından fikir değiştiren yabancı diplomatların sözlerini de paylaşarak, “Türkiye’nin gösterdiği tepkiler sonrası yurtdışında bizim hakkımızda değişik ifadeler kullanıp ifadelerini değiştirenler oldu. Mesela, ABD Ankara Büyükelçisi John Bass… ABD’li General Joseph Votel, İngiliz Elçisi Richard Moore” açıklamasında bulundu.

Gökçek, şunları kaydetti:

“Biz Ankara’da bunları yaşadık. Neticesinde bu darbe önlendi. Ankara’da emeği geçen tüm polislere, teşkilatıma, belediye çalışanı arkadaşlarımıza ve tabiî ki en başta milletimize teşekkür ediyoruz. Alnımızın akıyla çıktık, Allah bundan sonra böyle bir şey vermesin diyorum ve teşekkür ediyorum."

“Başkanımıza teşekkür ediyorum”

Sunumu baştan sona izleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, “Ankara Büyükşehir Belediyemizi ve tüm belediyelerimizi tebrik ediyorum. Hepsi kahramanca mücadele ettiler. Belediyeler de bu mücadelenin öncü bir gücü oldu. Bu manzaralar dünyada örneği olan manzaralar değil. Rabbimize şükrediyoruz ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyoruz” dedi.

Başkan Gökçek’e 81 ilden gelen konukları misafir ettiği için teşekkür eden Yılmaz, “Bize 15 Temmuz’u bir kez daha anlattığı için teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz hiç unutulmasın, bir daha böyle şeyler yaşanmasın” diye konuştu.

Sunumunun ardından Başkan Gökçek, konuklarıyla birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.