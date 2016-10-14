Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gökçek, Ankara’nın başkent oluşunun 93’üncü yıldönümü nedeniyle, Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda resepsiyon verdi. Gökçek ve eşi Nevin Gökçek’in ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyona, milletvekilleri, Ankara Valisi Ercan Topaca, belediye başkanları, meclis üyeleri, büyükelçiler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Seymenler tarafından karşılanan davetlilere, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası da eşlik etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan Gökçek, “Her şeyden önce başkentimizi bize başkent olarak hediye eden Mustafa Kemal Atatürk’e bir sefer daha sözlerimizin başında Ankaralılar olarak teşekkürlerimizi şükranlarımızı, memnuniyetimizi ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Ankara, ikinci istiklal mücadelesini verdi”

Ankara’nın özellikle İstiklal Savaşı sonunda Başkent olduğunu ve ayrı bir önemi olduğunu hatırlatan Gökçek, şunları kaydetti:

“Bu yılın da bir başka önemi var. Bu yılın önemi ne? Bu yıl Ankara, tabiri caizse ikinci istiklal mücadelesini verdi. 15 Temmuz’da bir darbe teşebbüsüyle karşılaştık ve bu darbe teşebbüsünün yüzde 80’i, Ankara’da cereyan etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Ankara’da Ankaralıların yaptığı fedakarlıkları biliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz bombalandı. Genelkurmay’ın önü bombalandı. Emniyet Teşkilatımız bombalandı. Özel Harekat bombalandı. Bunun haricinde son derece önemli müesseselerimiz arka arkaya işgal edildi. Ama bu millet kararlıydı. Bu millet, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla caddelere, meydanlara döküldü. İkinci istiklal mücadelesini verdi ve darbe sabaha kadar dayanamadı, gece yarısı 03.00’te, 04.00’te darbe bitti. Bu, müthiş bir olaydı. Bu olayda Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının çok büyük rolü oldu. Huzurunuzda bütün çalışanlarıma bir sefer daha teşekkür ediyorum. Allah bugünleri bir daha yaşatmasın.”

“Konukları gezdirecek yer bulamazdım”

Ankara’nın başkent olmaya layık bir şekilde olanca hızında devam ettiğini, yatırımlarında hiçbir aksama olmadığını ve verdikleri sözleri birer birer yerine getirdiklerini belirten Gökçek, “İnşallah önümüzdeki sene uluslararası Ankaparkımızın açılışını yapacağız. Bu, Ankaramızın istikbali için son derece önemli. Bunun yanında daha modern bir Ankara için elimizden geleni yapıyoruz. Belediye başkanı olduğum yılda dışarıdan gelen yabancılara bütün samimiyetimle söylüyorum, gezdirecek yer bulamazdım. Atakule’ye çıkartır, oradan indirirdim. Ama Allah’a hamdolsun, şimdi geldiklerinde günler yetmiyor. Ankara çok değişti. 2 metrekare olan yeşil alan, yaklaşık 20 metrekareye ulaştı, nüfusumuzda ikiye katlamasına rağmen... Ankara, Türkiye’nin en yeşil kent merkezi. İnşallah her törende daha güzelleşmiş Ankara göreceksiniz. 93. Yıldönümümüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım’dan kutlama mesajı

Başbakan Yıldırım Başkan Gökçek’e gönderdiği kutlama mesajında, Ankara’nın, Anadolu’da başlayan bağımsızlık hareketinin merkezi olduğunu, istiklal mücadelesini sevk ve idare eden Büyük Millet Meclisi’ne ev sahipliği yaptığını ve millet tarafından da Cumhuriyetin başkenti ilan edildiğini kaydetti. Yıldırım, mesajına şöyle devam etti:

“Ankara, dün olduğu gibi bugün de demokrasimizin beşiği olmaya devam etmekte ve Cumhuriyetimiz için belirlediğimiz muasır medeniyet seviyesine ulaşma yolunda bizlere rehberlik etmektedir. Bu duygularla Ankara’nın başkent ilan edilişinin 93. yıldönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal’i ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Bu vesileyle, sevgili Ankaralıları en derin saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum.”

“Yolları, parkları, caddeleri ile ışıl ışıl Ankara”

Ankara Valisi Ercan Topaca yaptığı konuşmada, Ankara’nın başkent oluşunun 93’üncü yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirterek, “Ankara’nın başkent olmasında emeği geçen, başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi, büyüklerimizi, atalarımızı, hayırla yad ediyoruz. Yollarıyla, parklarıyla caddeleriyle ışıl ışıl bir Ankara. Aynı zamanda bir o kadar güvenli, güzel bir şehir. Son dönemde birkaç tatsız olay yaşamış olsak da yine de Türkiye’nin en güvenli şehirlerinden bir tanesi. Bu şehri daha da güzelleştirmek ve daha da güvenli hale getirmek için hep birlikte canla başla çalışıyoruz” diye konuştu.