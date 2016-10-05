Başkan Gökçek, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen kabulde, "15 Temmuz itibariyle Türkiye çok ciddi bir tehlike atlattı. Dünyada halkın desteğiyle bastırılan, belki de tek darbe teşebbüsü bu oldu. Halkımız bize inanılmaz bir destek verdi. Olay özellikle Ankara ve İstanbul’da cereyan etti. Olayların yüzde 80'i, mübalağasız Ankara’da oldu" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananları sinevizyon eşliğinde tüm çıplaklığıyla gözler önüne seren Başkan Gökçek, şunları söyledi:

"Millet 15 Temmuz’da hazırlıksız yakalandı, buna rağmen bunları yaptı. Şimdi yeniden bir darbe teşebbüsü falan daha deniyor. Artık darbe teşebbüsü falan olmaz. Allah’ın izniyle millet sokağa dökülür ve onları millet boğar. Askerler, 15 Temmuz’da ‘Biz buraya tatbikat diye çıktık’ diyorlar. Bu kez bunları da sokağa dökemezler. Bunları kalkıp şehit astsubay Ömer Halisdemir’in yaptığı gibi kıtalarında alnından vururlar. Onun için darbe filan olmaz. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra olursa suikast olur. Ekonomik saldırı yaparlar. PKK veIŞİD’i bize saldırtırlar. Alevi-Sunni çatışması çıkarırlar. Bunun haricinde bir şey olacağını sanmıyorum. Su uyur, düşman uyumaz. Yapacağını yapacak, biz de tedbirini alacağız. Allah’ın izniyle bir şey yapamazlar" diye konuştu.

"9 ay 10 gün önce darbenin şifrelerini verdiler"

Bir saati aşkın sunumunda Başkan Gökçek, "FETÖ’cüler, 9 ay 10 gün önce televizyonda yayınlanan reklamla, darbenin şifrelerini vermişler" diyerek, temsilcilere, Zaman Gazetesi’nin 5 Ekim 2015 tarihinde yayınlanan, uçaktan kentin görüntülendiği, "Sükutun Çığlığı- Gülen Bebek" konulu reklam filmini izletti.

Askeri helikopterlerce taranan sivil insanlar, tankların ezdiği araçlar ve insanların yer aldığı görüntüleri sivil temsilcilere gösterirken, "Bu görüntüleri size Türkiye’de yaşanan vahşeti görmeniz için gösteriyorum" diyen Başkan Gökçek, video ve fotoğraflar eşliğinde F-16’lardan Özel Harekat, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne atılan bombaları ve yaşananları ekrana yansıttı.

Sosyal medyayı kullanmanın önemi

Başkan Melih Gökçek, oğlu Osman Gökçek ile birlikte darbe kalkışmasının ilk anlarından itibaren Twitter ve Beyaz TV’den darbeye karşı vatandaşları sokağa çıkmaya çağırdıklarını belirterek, yüzbinlerce, milyonlarca insanın sokağa dökülüp demokrasisine ve ülkesine sahip çıktığını, izleyenlere tüm detaylarıyla anlattı.

Sunum sonrası soruları da yanıtlayan Başkan Gökçek, Twitter’da çok vakit geçirmesinin eleştiri konusu olduğunu, ancak yaşananların ardından sosyal medyanın ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığını söyledi. Gökçek, "Asrın silahı, teknoloji ve özellikle bu bilişim alemi, sosyal alem, internet alemi. Bizim burada çok iyi savaşmasını bilmemiz lazım. Yaptığımız zaman da Allah’ın izniyle neticeyi alıyoruz" dedi.

"Değerli kardeşlerim Allah yardım etti ve milletimiz sokağa döküldü, bu zaferi kazandık. Allah bu zafere dahil olan herkesten razı olsun" ifadelerini kullanan Başkan Gökçek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Allah, bir daha bizim milletimize bunu yaşatmasın ama bunu gittiğimiz yerlerde anlatmamız lazım. Yurt dışında bu yaşananların tam tersi anlatılıyor. Bu nedenle 15 Temmuz’u anlatmanın ne kadar önemli olduğu ortada. Bize düşen, olayları tüm detayıyla dünyaya anlatmak, anlatmak, anlatmak."

