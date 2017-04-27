Diğer
Kategoriler

Melih Gökçek: Meyve ve sebze fiyatları düşmezse...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ilçelerde tanzim satış mağazası uyarısı yaptı.

Melih Gökçek: Meyve ve sebze fiyatları düşmezse...

27 Nisan 2017 19:21

Başkan Melih Gökçek’ten, sebze/meyve fiyatlarının yüksekliğinden yakınan vatandaşlara, ’tanzim satış’ haberi geldi. Gökçek, "Ankara’da meyve ve sebze satanları ikaz ediyorum; Fiyatlar, alış fiyatının 2 katından fazla olursa, her ilçede bir sebze/meyve tanzim satış mağazası açacağız" dedi. Başkan Gökçek, Twitter’dan yaptığı açıklamada, sebze meyve fiyatlarında son dönemde artış görülmesinden, vatandaşların büyük şikayeti olduğunu dile getirerek şu paylaşımlarda bulundu:

"Üreticiden bire alıp beşe satıyorlar" deniliyor. Ben Keçiören Belediye Başkanı iken aynı şimdiki gibi fiyatlarla oynanıyordu. Fiyatları düzeltin, yoksa tanzim satışlara başlarım’ dedim. Ama umursamadılar. Ben de mecburen tanzim satışlara başladım, fiyatlar hemen aşağılara indi. Pişman oldular ama iş işten geçmişti. Şimdi market ve pazarlarda fahiş fiyatlarla satış yapan esnafa sesleniyorum; Kâr etmek en tabii hakkınız, ancak fahiş kira hakkınız yok. Ankara’da meyve ve sebze satanları ikaz ediyorum. Fiyatlar alış fiyatının 2 katından fazla olursa, her ilçede bir sebze/meyve tanzim satış mağazası açacağız. Bir hafta müsaade ediyoruz. Fiyatlar düşmezse, ’Ankara Tanzim Satış’ hayırlı olsun" dedi.

Başkan Gökçek Twitter’dan bir anket de başlatarak, önümüzdeki hafta sonuna kadar fiyatlar yüksek kalırsa; 'Tanzim satış başlamalı', 'Belediye satış yapmasın' ve 'Kararsızım' seçeneklerini sundu.

Etiketler: Melih Gökçek, meyve, sebze


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!