Melih Gökçek: Meyve ve sebze fiyatları düşmezse...

Başkan Melih Gökçek’ten, sebze/meyve fiyatlarının yüksekliğinden yakınan vatandaşlara, ’tanzim satış’ haberi geldi. Gökçek, "Ankara’da meyve ve sebze satanları ikaz ediyorum; Fiyatlar, alış fiyatının 2 katından fazla olursa, her ilçede bir sebze/meyve tanzim satış mağazası açacağız" dedi. Başkan Gökçek, Twitter’dan yaptığı açıklamada, sebze meyve fiyatlarında son dönemde artış görülmesinden, vatandaşların büyük şikayeti olduğunu dile getirerek şu paylaşımlarda bulundu:

"Üreticiden bire alıp beşe satıyorlar" deniliyor. Ben Keçiören Belediye Başkanı iken aynı şimdiki gibi fiyatlarla oynanıyordu. Fiyatları düzeltin, yoksa tanzim satışlara başlarım’ dedim. Ama umursamadılar. Ben de mecburen tanzim satışlara başladım, fiyatlar hemen aşağılara indi. Pişman oldular ama iş işten geçmişti. Şimdi market ve pazarlarda fahiş fiyatlarla satış yapan esnafa sesleniyorum; Kâr etmek en tabii hakkınız, ancak fahiş kira hakkınız yok. Ankara’da meyve ve sebze satanları ikaz ediyorum. Fiyatlar alış fiyatının 2 katından fazla olursa, her ilçede bir sebze/meyve tanzim satış mağazası açacağız. Bir hafta müsaade ediyoruz. Fiyatlar düşmezse, ’Ankara Tanzim Satış’ hayırlı olsun" dedi.

Başkan Gökçek Twitter’dan bir anket de başlatarak, önümüzdeki hafta sonuna kadar fiyatlar yüksek kalırsa; 'Tanzim satış başlamalı', 'Belediye satış yapmasın' ve 'Kararsızım' seçeneklerini sundu.