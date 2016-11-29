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Melih Gökçek, o davayı kazandı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, EGO Genel Müdürlüğüne alımı yapılan otobüslerde rüşvet alındığı iddiasında bulunan CHP Eski Milletvekili Atilla Kart’a açtığı davayı kazandı. Kart, 15 bin TL tazminat ödemeye mahkum oldu.

Melih Gökçek, o davayı kazandı!

29 Kasım 2016 11:26

Atilla Kart ve Aykut Erdoğdu’nun şehir içi yolcu taşımada kullanılmak üzere EGO'ya alınan otobüslerde, araç başına rüşvet alındığına dair iddiada bulunduklarını hatırlatan Gökçek, "Attıkları bu iftiranın karşısında kendilerini mahkemeye verdim. Tabii dürüst insanlar mahkemede söylediklerini ispat ederler. Atilla Kart, savunmasında, biz kesinlikle Melih Gökçek’e böyle bir şey, rüşvet aldığını söylemedik dediler. Mahkeme de kendilerini suçlu buldu ve 15 bin lira tazminata mahkum etti" ifadelerini kullandı.
Atilla Kart hakkında ceza davası açıldığını belirten Gökçek, "Ceza davası sonunda da, attığı iftiranın cezasını çekecek. Arkasından CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu geliyor. O da inşallah adaletin önünde başını eğmek zorunda kalacak" dedi.


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