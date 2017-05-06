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Melih Gökçek: 'Yiğiner'in tercihine saygı duyuyorum'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankaragücü’nün yeniden Süper Lig’e dönmesi için yeni bir yönetim oluşturulması konusunda Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’e teklif yaptığını ancak Yiğiner'in yönetimde devam etmek istediğini belirterek, “Ankaragücü yönetimi ve Sayın Yiğiner'in tercihine saygı duyuyorum. Ankaragücü'ne, Süper Lig yolunda başarılar diliyorum” dedi.

Melih Gökçek: Yiğinerin tercihine saygı duyuyorum

06 Mayıs 2017 12:46

Konuyla ilgili olarak twitter hesabından açıklama yapan Başkan Gökçek şunları dile getirdi:

"Sevgili Ankaragüçlüler. Ankaragücü'nün son maçı öncesi, Ankaragücü'nün yeniden Süper Lig'e dönmesi için yeni bir yönetim oluşturarak yola çıkabileceğimizi açıklamış ve teklifimizi bir gazetede açıklamıştım. Ankaragücü Başkanı Sayın Mehmet Yiğiner ile evvelki gün bir araya geldik. Teklifimizi tekrar ilettim. Teferruata girmiyorum. Ancak Yiğiner, devam etmek istediğini söyledi. Belediyeden de Ankaragücü’ne yardımcı olmasını istedi. Biz de şirketlerimizden reklam, Belediyemizden maddi yardım sözü verdik. Ayrıca geçen yıl yaptığımız gibi Ankara eşrafını toplayarak bir yardım kampanyası yapabileceğimizin de sözünü verdik. Ankaragücü yönetimi ve Sayın Yiğiner'in tercihine saygı duyuyorum. Ankaragücü’ne, Süper Lig yolunda başarılar diliyorum.”

Başkan Gökçek, bir takipçisinin, 'Referandum Geçti, oy verme işi bitti. Selçuk Dereli'yi (CHP Çankaya İlçe Başkanı) gören var mı? Bir de bayan vardı, vekil miydi ne (Aylin Nazlıaka) Onlar neredeler? diye soran var mı?' tweeti üzerine de; "Şahsen Melih Gökçek olarak ve Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yine desteğimiz inşallah sizinle olacak" yorumunu yaptı.

Gökçek, başka bir takipçinin, 'Belediye kamu işletmesi değil mi? Kimin parasını söz verdiniz Sayın Başkan?' tweeti üzerine de; "Belediye Kanunu'nun 14. maddesine göre, belli koşullarda spor kulüplerine yardım yapmak mümkündür. Şirketler ise formalara göğüs reklamı verebilir” açıklamasını yaptı. 

Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek


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