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Melih Gökçek'ten Bahçeli'nin sözlerine cevap

Melih Gökçek'ten Bahçeli'nin sözlerine cevap
Melih Gökçek'ten Bahçeli'nin sözlerine cevap

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye kendisi için söylediği sözler için teşekkür ederek, “Sayın Bahçeli, sözleriyle beni inanılmaz şekilde onore etmiştir. Sözleri bana şeref vermiştir” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Melih Gökçek, Devlet Bahçeli'nin kendisi için söylediği “Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Aday olmak istiyorum derse MHP'ye şeref kazandırır” sözlerini değerlendirdi. Gökçek, “Sayın Bahçeli, Türkiye'nin başı sıkıştığı her anda, ülkenin düze çıkışında anahtar rolü oynamış bir vatanseverdir. Sayın Bahçeli, sözleriyle beni inanılmaz şekilde onore etmiştir. Sözleri bana şeref vermiştir. Teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Bahçeli'den "Melih Gökçek" açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Melih Gökçek'in MHP'den belediye başkan adayı olup olmayacağı sorularına ilişkin, "Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Aday olmak istiyorum derse MHP'ye şeref kazandırır" dedi. 

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