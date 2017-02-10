Gökçek, Çanakkale'de meydana gelen depremlerden sonra yaptığı, "Bölgedeki sismik gemilerin çalışmaları araştırılsın" çağrısıyla ilgili değerlendirmede bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’a cevap verdi.

GÖKÇEK AÇIKLAMAYI TWITTER'DAN YAPTI

Prof. Dr. Üşümezsoy'un, Çanakkale'deki depremin sürpriz olmadığına dikkati çekerek, "Sayın Gökçek’in kendi görüşüdür ama sismik araştırmalarla deprem yapmak mümkün değildir" şeklinde değerlendirmelerde bulunması üzerine twitter'den açıklama yapan Gökçek, şu ifadeleri kaydetti:

"Ben 'Sismik araştırma gemileri deprem yapar' demedim. Ama yabancı ülkeler 'Sismik araştırma yapıyoruz' diyerek teknolojik saldırılar yapabilir.

Jeoloji mühendisi olarak TESLA teknolojisini bilmeyebilir. Onların vakıf olmadığı bir teknolojiyi yok kabul etmek, bilimi reddetmektir. Kaldı ki tetikleme harici olağan depremler her zaman olabilir. Tarih boyunca da olmuştur. Önemli olan, suni depremlere karşı önlem almaktır.

Düne kadar lazer teknolojisi, uzay filmlerinin uzaydaki çatışmalarının sembolü bir hayal olaydı. Şimdi lazer silahları yapılıyor. Yani biri dün çıkıp 'Böyle bir şey olamaz' diye ortaya çıksaydı, bugün kendisiyle alay edilirdi. Onun için herkes dikkat etmeli."