Başkan Gökçek, Büyükelçi Karlov’un geçtiğimiz günlerde öldürülmesiyle ilgili olarak, Rusya’dan gelen televizyon kanallarına değerlendirmelerde bulundu. Rusya Kanal 1 Televizyonu ve Rusya Kanal 24 televizyonlarına ayrı ayrı verdiği röportajlarda Karlov’un öldürülmesindeki amacı ve Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendiren Başkan Gökçek, şunları söyledi:

"Ben, Türkiye-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesi için çaba sarf eden kişilerin başındayım. Çünkü tarihten gelen ilişkileri olan ve Karadeniz’le komşu olan bu iki ülke, hem ticaret hacmi açısından hem de bölge ve dünya barışı açısından dost kalmalı ve dostluklarını geliştirmelidir. Rusya uçağının düşürülmesinin ardından bunun altında FETÖ’cülerin olduğunu her yerde anlattım. Hatta 15 Temmuz günü Putin’in danışmanı Dugin beni ziyarete geldi. Darbe girişiminden 2-3 saat önce ben kendisine uçak düşürme olayının arkasında FETÖ’cülerin olduğunu üstüne basa basa anlattım. Sayın Dugin de bana aynı düşüncede olduklarını bildirmişti. Sayın Büyükelçi Andrey Karlov’un kalleşçe arkadan vurularak katledilmesinin arkasında da bu FETÖ olduğunu, olayın hemen ardından tüm televizyonların canlı yayınında ve attığım tweet’lerde açıkladım. Şimdi gelişmeler, benim bu görüşümün ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Bu, tamamen uçak düşürülme olayında olduğu gibi Türkiye-Rusya ilişkilerini baltalamak için yapılan kalleşçe bir girişimdir. Ancak sevindirici olan iki ülkenin lideri Erdoğan ve Putin’in bu oyunu görmesi ve olayın üzerine bu şekilde gitmeleridir."

"ANDERY KARLOV’UN ADI SOKAĞINDA YAŞAYACAK"

Katledilen Büyükelçi Andrey Karlov’un da Rusya uçağının düşürülmesinin ardından ilişkilerin kopmaması, tekrar eski düzeyine ulaşması için büyük çabalar sarf ettiğini belirten Başkan Gökçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisiyle geçtiğimiz ay içinde Rusya’dan gelen Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Jirinovski’nin ziyareti sırasında da görüşmüştük. Biz Türk-Rus dostluğu için büyük çabalar gösteren ve misafirimiz olduğu ülkemizde arkadan kalleşce vurularak öldürülen Andrey Karlov’un anısını Ankara’da yaşatacağız. Bu nedenle önümüzdeki ay yapılacak ilk meclis toplantısında, Andrey Karlov’un adını Büyükelçiliğin bulunduğu Aşağı Ayrancı’daki Karyağdı Sokağı’na vereceğiz. Ayrıca her yıl Ankara’da Karlov için anma toplantıları yapacağız."

MOSKOVA’YA BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİ

Başkan Gökçek, muhtemelen önümüzdeki ay içinde bir heyetle birlikte Moskova’ya başsağlığı için gideceklerini de açıklayarak, "Moskova’ya giderek Sayın Andrey Karlov’un öncelikle ailesini ziyaret edip, başsağlığı dileklerimizi ileteceğiz. Diğer yandan bu ziyaretimizde Moskova Belediyesi ve Rus yetkililerini de ziyaret ederek, hem başsağlığı dileklerimizi sunacağız, hem de iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için görüş ve dileklerimizi aktaracağız" diye konuştu.